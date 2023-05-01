В зону специальной военной операции владыка привёз гуманитарный груз, в числе которого и шесть тысяч куличей…

26 апреля 2023 года делегация Нижегородской епархии во главе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием посетила Луганскую Народную Республику. Всего на территории ЛНР участники поездки побывали на шести объектах, сообщает Патриархия.Ru.

В рамках поездки архиерей встретился с нижегородскими военнослужащими, выполняющими профессиональный долг на территории проведения специальной военной операции. Военнослужащим были переданы технические средства.

Управляющий Нижегородской епархией посетил военный госпиталь, а также полигон, где проходят мероприятия по воинской подготовке мобилизованных.

Далее участники делегации посетили место дислоцирования танковой части, постоянно базирующейся в поселке Мулино Нижегородской области.

Всем бойцам митрополит Георгий подарил молитвословы, иконы Божией Матери и флешки с песнопениями архиерейского хора Нижегородской епархии, кроме того, делегация передала военнослужащим письма воспитанников нижегородских православных гимназий со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

В местах пребывания делегации митрополит Георгий совершал молебны. Многие военнослужащие исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Архиерей также встретился с командирами нижегородских воинских подразделений, которые в настоящее время несут службу в зоне СВО.

Делегация Нижегородской епархии доставила на территорию Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в том числе шесть тысяч куличей, а также маскировочые сети, переданные Молитовским благочинием, и другие необходимые вещи и предметы, собранные духовенством и прихожанами нижегородских храмов и монастырей, студентами и сотрудниками учебных заведений.

Митрополит Георгий поделился впечатлениями от поездки:

«Я хотел сам посмотреть, где служат наши земляки-нижегородцы, привезти им пасхальные подарки, пообщаться и помолиться вместе с ними. Сегодняшняя поездка насыщенная, плодотворная, осмысленная. Я вижу, что русское воинство живо и крепко! Дай, Господи, чтобы так было всегда! Среди военнослужащих нет растерянности. Наоборот, в них чувствуется спокойствие, мужество, глубокое осознание, что они защитники своей Родины, своего Отечества, своего народа. Это очень важно! Радуют их бытовые условия, настрой. Где бы мы ни были, есть уверенность в победе. Я понимаю, насколько это сложный ратный подвиг. За воинов нужно особо молиться, помогать и поддерживать».

Русская линия