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Сводка новостей от 1 мая 2023

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Состоялась встреча митрополита Будапештского и Венгерского Илариона с папой Римским Франциском…

Состоялась встреча митрополита Будапештского и Венгерского Илариона с папой Римским Франциском29 апреля 2023 года в Апостольской нунциатуре в Будапеште состоялась встреча митрополита Будапештского и Венгерского Илариона с папой Римский Франциском, посещающим Венгрию, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В беседе принял участие представитель Ватикана в Венгрии архиепископ Майкл Банах.

Митрополит Иларион рассказал главе католиков о жизни Будапештско-Венгерской епархии Московского Патриархата, о её социальной и просветительской деятельности, а также о её взаимодействии с Эстергомской и Будапештской архиепископией Римско-католической церкви и структурами иных христианских конфессий.

В память о встрече владыка Иларион подарил папе Франциску четыре тома своей шеститомной монографии «Иисус Христос. Жизнь и учение», переведенные на итальянский язык, сообщает сайт Венгерской епархии.

Встреча, судя по всему, носила формальный характер. Митрополит Иларион был отстранён от должности председателя ОВЦС, а потому никаких важный тем с папой он обсуждать не мог. Тем более, что отношения Русской Православной и Католической Церквей в настоящее время переживают не лучшие времена.

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