Примасы англиканских церквей, представляющие около 85% англикан мира, отказались признавать своим лидером Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Об этом говорится в «Кигалийском обязательстве», принятом по итогам конференции, проходившей 17−21 апреля 2023 года в Кигали, столице Руанды, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Gafcon.org.

В совместной встрече в Кигали лидеров Глобальной англиканской конференции будущего (GAFCON) и присоединившегося к ним Глобального Южного Братства англиканских церквей (GSFA) приняли участие 1302 делегата из 52 стран, в том числе 315 епископов, 456 других священнослужителей и 531 мирянин.

«Публичные заявления Архиепископа Кентерберийского и других лидеров Англиканской церкви в поддержку однополых благословений являются предательством их рукоположения», − говорится в резолюции.

Отмечается, что, несмотря на 25 лет настойчивых предупреждений не отступать от авторитета Слова Божьего, эти предостережения множества англиканских иерархов «были нагло и преднамеренно проигнорированы».

«Последним из таких отклонений является большинство голосов Генерального синода Англиканской церкви в феврале 2023 года, приветствовавшее предложения епископов, позволяющие однополым парам получить Божье благословение», − отметили авторы резолюции, выразив сожаление, что церковное руководство «решительно настроено благословлять грех».

Поскольку же, как говорится в документе, «однополые союзы» не благословляет Сам Господь, «пастырски обманчиво и кощунственно составлять молитвы, взывающие к благословению во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Ответственность за «практику, противоречащую Писанию» и «провал церковной дисциплины» участники конференции возложили непосредственно на архиепископа Джастина Уэлби, засвидетельствовав, что «это делает его руководящую роль в англиканской общине совершенно неоправданной».

Как подчеркнули делегаты, «из-за отхода от ортодоксальности, изложенного выше, они больше не могут признавать Архиепископа Кентерберийского <…> „первым среди равных“».

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