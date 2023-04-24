Киевский апелляционный суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства на изменение меры пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Таким образом наместник Киево-Печерской Лавры остается под домашним арестом до 30 мая, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Strana.today.

Заседание состоялось 21 апреля 2023 года.

Несмотря на то, что решение оказалось негативным, после заседания суда митрополит Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.

1 апреля 2023 года сотрудники СБУ вручили митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. В тот же день суд избрал наместнику Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

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