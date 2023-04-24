Русская линия
Сводка новостей от 24 апреля 2023

Антицерковная политика президента Зеленского даёт свои горькие плоды
В результате поджога в Черновицкой области Украины уничтожен храм Украинской Православной Церкви…

Храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области УкраиныПоджог стал причиной пожара, уничтожившего храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области Украины. Об этом 24 апреля сообщил Телеграм-канал Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви. Отмечается, что сгоревший храм был одним из самых красивых в районе, передаёт Служба коммуникации ОВЦС.

«Подожгли храм этой ночью — профессионально, без шансов на спасение», — говорится в сообщении. Как передает Информационно-просветительский отдел УПЦ, на кадрах видео с места происшествия можно заметить, что церковное здание оказалось охвачено огнем со всех сторон одновременно, что свидетельствует именно о поджоге, а не случайном возгорании.

Храм во имя преподобного Иова Почаевского был построен силами прихожан вместо захваченной в 2004 году сторонниками раскольнической организации «УПЦ (КП)» церкви преподобной Параскевы Сербской.

Полицией был установлен поджигатель — им оказался 34-летний житель села Испас. Его задержали, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Стоит отметить, что нападения и поджоги храмов УПЦ стали результатом проводимой нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским антицерковной политики. Ранее неоднократно в украинских СМИ звучали призывы к поджогам храмов, однако украинские власти никак не реагировали на эти провокации.

Русская линия

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В результате поджога в Черновицкой области Украины уничтожен храм Украинской Православной Церкви...

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