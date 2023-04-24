Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире украинского телемарафона заявил, что его ведомство в Киево-Печерской Лавре вместо монастыря планирует начать «деятельность народных художественных промыслов и других вещей». Об этом сообщил Укринформ 22 апреля 2023 года, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ткаченко признался, что его ведомство только планирует разработать концепцию «управления» и «развития» в отношении территории монастыря.

«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и пользования на территории Нижней Лавры. Бесспорно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные некоторые вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — сказал министр.

Речь идёт о мировой духовной святыне, которая для русского Православия является колыбелью монашества. Впрочем, стоит ли удивляться. В советские годы музейные работники с монастырями именно так и поступали. Однако, в данном случае это не просто дать безбожию. Дело в том, что, отняв Киево-Печерскую лавру у Украинской Православной Церкви, украинские чиновники теперь просто не знают, что с ней делать. Как известно, в отстаиваемой ими раскольнической «ПЦУ» практически нет монашествующих, а потому формально передать обитель они раскольникам могут, но в итоге Лавра превратилась не только в духовную, но и в реальную пустыню. Отсюда и возникают такие экстравагантные идеи у министра Ткаченко. Позор, да и только.

Русская линия