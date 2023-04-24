Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале прокомментировал поджог прекрасного храма преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области Украины, возложив всю ответственность за происходящее сегодня в жизни Церкви на Украине беззаконие на украинские власти.

«Разгул ненависти и беззакония в отношении канонической Украинской Православной Церкви продолжается. Это был один из красивейших храмов Вижницкого района, и своим возникновение в 2014 году он тоже был обязан противостоянию с раскольниками „киевского патриархата“, которые захватили у верующих канонической церкви храм преподобной Параскевы Сербской», — написал Владимир Легойда.

«В этот раз не сохранилось даже само здание, потому что, по словам специалистов, поджог был сделан профессионально, без шансов на спасение, — продолжил В. Легойда. — Да, поджигатель задержан, это местный житель. С какой целью он совершил это преступление, не сообщается. Но тем не менее очевидно, что маховик преследования верующих канонической Украинской Церкви продолжает раскручиваться. И это не удивительно, потому что принципиальная поддержка подобным действиям была откровенно и недвусмысленно озвучена в конце марта советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком. Фактически был дан зеленый свет „физической зачистке“, „хирургическому закрытию гнойника“, как „изящно“ охарактеризовал Украинскую Православную Церковь представитель украинской власти».

«Цель тоже сформулирована предельно ясно: „на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь“ — ПЦУ. Вот только ПЦУ не каноническая и канонической быть не может», — отметил председатель Синодального отдела.

«Судя по отсутствию реакции международного сообщества на подобную политику Украины, там согласны с таким видением „окончательного решения религиозного вопроса“», — с печалью заключил Владимир Легойда.

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