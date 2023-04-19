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Сводка новостей от 19 апреля 2023

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Противостояние в Киево-Печерской лавреСледственный отдел Печерского управления полиции Киева начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) в связи с тем, что в Киево-Печерской лавре верующие открыли опечатанный сотрудниками заповедника и правоохранителями корпус № 39, сообщает СПЖ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно сообщению, «после того, как представители комиссии от Министерства культуры осмотрели и опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры, группа лиц взломала ролеты, которые закрывали дверь, и вошла внутрь помещения».

В полиции отмечают, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман рассказал, что комиссия заповедника в сопровождении полиции взломала замки и незаконно опечатала 39-й корпус. При этом внутри опечатанного здания остались люди. На просьбы верующих открыть дверь полиция не реагировала.

Тем временем, неизвестные похитили православную правозащитницу Викторию Кохановскую, которая с первых дней защищала Киево-Печерскую лавру. Кадры, на которых Кохановскую неизвестные мужчины заталкивают в автомобиль, попали на видеотрансляцию прямого эфира на её странице в одной из соцсетей.

Предположительно, что Кохановскую могли похитить сотрудники полиции. Причиной похищения стала сегодняшняя ситуация со взломанными дверями в 39 корпус Лавры, которые утром опечатали представители Национального заповедника.

На видео Кохановская в момент похищения кричит, затем замолкает. На продолжающейся записи один из похитителей говорит: «Она (Кохановская, — Ред.) кони начала ломать, я дернул её. Она там сознание типа потеряла. Затолкал ее в машину, и везем».

Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры продолжается.

Русская линия

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Продолжаются попытки выгнать монашествующих из Киево-Печерской лавры
Украинские власти начали заводить уголовные дела против защитников обители и похищать наиболее активных верующих...

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