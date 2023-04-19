18 апреля 2023 года в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь почтили память насельников обители иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Трофима (Татарникова) и Ферапонта (Пушкарева), убиенных 30 лет назад, сообщает Патриархия.Ru.

18 апреля 2023 года в обители были совершелы ранняя и поздняя Литургии, после чего была отслужена панихида. Затем в Казанском храме монастыря состоялась встреча с родственниками и друзьями убиенных монахов.

Встреча была разделена на две части: в ходе первой выступили люди, лично знавшие братьев при жизни в миру; во второй части выступили насельники обители, ставшие свидетелями их жизни уже в монастыре.

Во вступительном слове ведущий встречи иеродиакон Нектарий напомнил о важности сохранения памяти об убиенных монахах.

К собравшимся обратился наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф.

Олег Жолобов, близкий друг иеромонаха Василия (Рослякова), с которым они вместе играли в водное поло за студенческую команду МГУ, рассказал о том, каким был отец Василий (в миру — Игорь Росляков) до поступления в монастырь. Он описал множество ситуаций, в которых Игорь, будучи уже крещёным, свидетельствовал своим образом жизни об истинной вере. В те годы подобное поведение казалось чем-то совершенно «ненормальным», но в команде все относились к Игорю с особым уважением и в какой-то мере даже с благоговением. К нему обращались по имени и отчеству, несмотря на молодость. Впоследствии очень многие пришли к вере именно благодаря примеру отца Василия. «Великий спортсмен стал мучеником», — заключил Олег Жолобов, передав слово другу и сокурснику отца Василия Борису Костенко.

«Обычный советский мальчик стал носителем великой русской культуры и веры», — отметил Борис Костенко, рассказывая о духовном пути будущего иеромонаха. Игорь Росляков получил прекрасное образование на факультете журналистики МГУ, которое в дальнейшем помогло ему как проповеднику. Серьезные занятия спортом помогли отцу Василию в монастырской жизни, так как спортсмены, по словам Б. Костенко, также имеют некий опыт аскезы. В завершение Б. Костенко вспомнил о том, что он стал последним человеком, получившим благословение у отца Василия. «Это благословение сказалось на всей моей последующей жизни», — отметил в завершение своего выступления близкий друг и сокурсник отца Василия.

О жизни до поступления в монастырь инока Трофима (Татарникова) рассказала его родная сестра Елена Попова. Детство будущего инока прошло в большой семье, его ничто не отличало от других юношей его возраста, кроме особого желания всем помогать. Он всегда был готов и даже с радостью принимал любую просьбу о помощи. Владыка Иосиф в свою очередь добавил, что благословение на поступление в Оптину пустынь и он сам, и будущий отец Трофим получили от одного человека — настоятеля Бийского собора.

Далее состоялось выступление архимандрита Мелхиседека (Артюхина), в 1993 году исполнявшего послушание благочинного обители. Отец Мелхиседек рассказал о жизни отца Василия в монастыре: вспомнил его в годы до принятия монашества, потом его служение уже в священническом сане и, наконец, рассказал о последней ночи перед убийством. Воспоминания архимандрта Мелхиседека об этой трагедии и убиенных были опубликованы несколько лет назад на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству. «Они были диаметрально противоположными людьми, но каждый нес свое служение и этим уготовал свою душу для Царствия Небесного», — сказал отец Мелхиседек. «Ведь пшеница, если ее вовремя не собрать, перезрев, начинает портиться; так и с душой. Господь забирает ее в самый подходящий момент. Этим и объясняется трагическое событие 30-летней давности. Мучеником делает не только пролитие крови, но и произволение», — отметил в завершение отец архимандрит, передав слово игумену Филиппу (Перцеву).

Отец Филипп отметил моменты, важные для понимания внутренней жизни каждого из убиенных монахов. У всех троих отмечается одна общая черта — крепкая воля. Игумен Филипп в своем слове описал, в чем именно эта крепость проявлялась в жизни каждого из братий, и подробнее рассказал об отце Ферапонте, о котором сказано немного, может, именно потому, что он жил в постоянном молитвенном напряжении, молчании и закрытости.

В завершение встречи о своем исцелении по молитве к отцу Василию рассказал диакон Алексей Акимов. О благодатной помощи по молитвам к почившим монахам рассказал также игумен Филипп, участвующий в сборе свидетельств о подобных случаях. Он поделился со слушателями самыми яркими историями, которые присылают люди.

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