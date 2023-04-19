Киевский суд вынужден был вернуть прокуратуре обвинительный акт в отношении монаха Киево-Печерской лавры иеромонаха Захарии, которого хотели судить за песню про «звон над Россией»…

Украинская прокуратура не смогла должным образом подготовить уголовное дело против насельника Киево-Печерской лавры иеромонаха Захарии, которого СБУ обвинила в «оправдании агрессии РФ против Украины» из-за песни «звон над Россией» в одном из храмов обители, и Киевский суд вынужден был вернуть обвинительный акт против священнослужителя обратно прокурорам. Об этом свидетельствует постановление суда от 7 апреля 2023 года, сообщает СПЖ.

В своем постановлении судья отметил, что обвинительный акт «существенно не соответствует» требованиям уголовно-процессуального кодекса Украины: «Перечисленные судом обстоятельства безоговорочно свидетельствуют об отсутствии в обвинительном акте полноценного (конкретного) процессуального изложения, а следовательно, его назначение к судебному разбирательству будет противоречить положениям ч.3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

После изучения обвинительного акта суд также не смог оценить, каким именно способом иеромонах Захария «совершил преступление».

Судья также подчеркнул, что ему не понятно, чем в момент исполнения песни являлось помещение церкви: средством или орудием.

То, что все дела против священнослужителей УПЦ шиты белыми нитками, все давно знают, однако, халтура прокурорских работников на Украине в последнее время достигла уже такого беспредельного уровня, что украинские судьи просто боятся брать на себя ответственность и выносить вердикты на основании этих «документов».

Русская линия