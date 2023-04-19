Антиохийский Патриарх Иоанн X, прибыв в Турцию на разрушенные приходы, находящиеся под юрисдикцией Антиохийского Патриархата, не стал участвовать в пасхальных торжествах вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем и совершил 16 апреля 2023 года Пасхальную Божественную литургию на руинах храма святых апостолов Петра и Павла в турецком городе Антакье, ранее известном как Антиохия. Для этого среди развалин была специально установлена открытая площадка, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

В начале визита, перед богослужением, Патриарх Иоанн осмотрел руины храма, разрушенного землетрясением 6 февраля, после чего освятил для этого прихода антиминс.

За Литургией глава Антиохийского Патриархата возвёл в сан архимандрита иеромонаха Павла (Ордулуоглу), который проявил себя в деятельной и неустанной поддержке пострадавших от землетрясения. Фотографии с отцом Павлом, спасающим богослужебную утварь, иконы и другие священные предметы из разрушенного храма, обошли весь мир.

В проповеди после богослужения Его Блаженство отметил, что возгласить «Христос Воскресе» на руинах его обязал долг перед отцами Церкви и выразил надежду на скорейшее восстановление апостольского храма, бывшего центром Православия в исторической Антиохии.

«Сегодня из Антиохии, из храма святых апостолов Петра и Павла возвещаю послание мира всем нашим чадам. Нас иногда спрашивают, есть ли наши верующие в Антиохии, Александретте и Мерсине. Мы говорим: да, посмотрите, в этом регионе у нас восемь тысяч православных христиан, а также церковные общины и духовенство, которые исповедуют твердую веру. Жива наша Церковь, свидетельствующая об Иисусе Христе», − сказал Патриарх Иоанн.

Его Блаженство отметил, что исходящее от Церкви послание мира не пустое обещание. «Послание мира, которое мы возвещаем, − это подлинное послание мира. Далекое от лозунгов тех, кто твердит о правах человека, а на самом деле ничего ради них не делает», − подчеркнул Патриарх Иоанн.

Его Блаженство поблагодарил турецкие власти и особенно Министерство иностранных дел за предоставленное разрешение посетить районы Александретты, Мерсина и Антакьи. А также выразил признательность губернаторам провинций за радушный прием и внимание к нуждам паствы Антиохийского Патриархата.

Характерно, что Константинопольский Патриарх Варфоломей решил отметить Пасху в этом году на отдалённом турецком острове Имброс, откуда он вернулся только вечером 18 апреля, сообщает Orthodoxtimes.com. На следующий день он отправился в пострадавший от землетрясения регион Турции, где встретился в том числе и Антиохийским Патриархом Иоанном, однако никакого совместного богослужения два Патриарха так и не совершили.

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