План легализации медицинских убийств детей в возрасте от 1 до 12 лет станет в Нидерландах законом до конца текущего года. Об этом говорится в опубликованном на прошлой неделе пресс-релизе голландского правительства, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Lifesitenews.com.

Разрешение на эвтаназию выдадут в том случае, если болезнь ребёнка не поддаётся лечению и причиняет ему «невыносимые и безнадежные физические страдания».

Эту инициативу длительное время обсуждали в СМИ, спекулятивно акцентируя внимание на бессилии родителей, неспособных облегчить своим детям муки, причиняемые болезнью. Убийство же «из милосердия» преподносилось как наиболее приемлемый выход из этой ситуации.

В настоящее время убийство младенцев в возрасте до одного года регламентируется в Нидерландах так называемым Гронингенским протоколом. За 20 лет действия этого акта от 20 до 100 детей данной возрастной группы обрекли на смерть с согласия родителей. Младенцам либо отказывали в средствах жизнеобеспечения, что можно было бы назвать «медленной» эвтаназией, либо «активно» их умерщвляли, вводя смертельную инъекцию.

Что касается детей старше 12 лет, то они могут принять решение о самоубийстве в соответствии с общими правилами.

Группа же в возрасте от 1 года до 12 оставалась в Нидерландах единственной, на которую эвтаназия не распространялась. После внесения необходимых законодательных изменений, любые возрастные ограничения для убийств по медицинским показаниям будут сняты.

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