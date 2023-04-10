Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2023

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Уход от Москвы это возврат в унию и духовная смерть»
В захваченных храмах УПЦ украинские раскольники вывешивают текст «Символа веры» на украинском языке с католической «филиокве»…

Новый Символ веры в храмах, захваченных раскольникамиВ Телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что в храмах Украинской Православной Церкви, которые захватили раскольники, стали появляться объявления с «новым текстом Символа веры» на украинском языке.

«Обратите внимание на текст молитвы — он католический!!! Нетешин, Хмельницкая область, собор „Неопалимая купина“», — указывают верующие, которые публикуют соответствующую фотографию доски объявлений в храме.

«Если не брать во внимание перевод, режущий ухо всем, читающим Символ по-славянски, то в восьмом члене Символа действительно есть римская ересь — „филиокве“ — об исхождении Святого Духа „и от Сына“. Ересь однозначная. Чистое униатство. Уход от Москвы это возврат в унию и духовная смерть», — прокомментировал данную новость в своём Телеграм-канале известный священник отец Андрей Ткачёв.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великий Понедельник
Началась Страстная седмица, посвященная последним дням земной жизни Господа Иисуса Христа...

Продолжается подготовка к захвату Почаевской лавры
Гуманитарный комитет Верховной Рады Украины призвал депутатов предложить правительству выселить монахов УПЦ из Почаевской обители...

«Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат»
Напавший на священника при захвате храма УПЦ в Киевской области замертво упал и умер...

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Уход от Москвы это возврат в унию и духовная смерть»
В захваченных храмах УПЦ украинские раскольники вывешивают текст «Символа веры» на украинском языке с католической «филиокве»...

Митрополит Черкасский Феодосий: «Если они меня посадят под арест, то это будет означать, что они хотят обезглавить Черкасскую епархию»
Правящий архиерей УПЦ предупредил свою паству о возможном своём аресте по совершенно лживым обвинениям...

«Мне отмщение, и Аз воздам»
В ДТП погиб участвовавший в захвате храма Украинской Православной Церкви экс-депутат Украины Владимир Стретович...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобномученика Евстратия Печерского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика