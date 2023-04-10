В захваченных храмах УПЦ украинские раскольники вывешивают текст «Символа веры» на украинском языке с католической «филиокве»…

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Уход от Москвы это возврат в унию и духовная смерть»

В Телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что в храмах Украинской Православной Церкви, которые захватили раскольники, стали появляться объявления с «новым текстом Символа веры» на украинском языке.

«Обратите внимание на текст молитвы — он католический!!! Нетешин, Хмельницкая область, собор „Неопалимая купина“», — указывают верующие, которые публикуют соответствующую фотографию доски объявлений в храме.

«Если не брать во внимание перевод, режущий ухо всем, читающим Символ по-славянски, то в восьмом члене Символа действительно есть римская ересь — „филиокве“ — об исхождении Святого Духа „и от Сына“. Ересь однозначная. Чистое униатство. Уход от Москвы это возврат в унию и духовная смерть», — прокомментировал данную новость в своём Телеграм-канале известный священник отец Андрей Ткачёв.

Русская линия