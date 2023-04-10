Страшное знамение произошло для сторонников «ПЦУ» во время силового захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Липовец Кагарлицкого района Киевской области, где внезапно умер один из активистов раскольников Владимир Натыкач, напавший на священника и попытавшийся вырвать у него из рук крест, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Организовал захват храма заместитель мэра города Кагарлык Иван Семцов, который, по мнению представителей УПЦ, должен теперь понести уголовную ответственность за свою провокацию, в результате которой погиб человек.

В связи с этим настоятель храма протоиерей Василий написал заявление в правоохранительные органы, где чётко описал ход событий. Он отметил, что Иван Семцов даже после этого ужасного случая не раскаялся в содеянном и до сих пор пытается разжигать межконфессиональную вражду, в частности, распространяет ложную информацию и пытается уклониться от ответственности за преступление.

Отец Василий сообщил, что во время захвата храма нападавшие повалили его на землю и «тащили за цепь, на которой висел православный крест». Они требовали от него, чтобы он больше не проводил богослужений и уехал жить в другое место из с. Липовец. «Сотрудники полиции, которые были на месте, не препятствовали разбою», — отметил священник.

Что касается гибели Натыкача, отец Василий пояснил, что он упал замертво и испустил дух после того, как стал выкрикивать угрозы, что «нас всех повесит», а затем схватился за крест, который был у священника Андрея Оленина. При этом священник к умершему даже не прикасался.

Данную информацию также подтверждают многочисленные очевидцы с места событий.

Столь скоропостижная кончина нападавшего — это очевидное вмешательство Божие, который таким образом грозно предупреждает украинских раскольников, что Он рано или поздно каждого из них призовёт на Суд и воздаст по делам их.

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