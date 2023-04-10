Митрополит Черкасский Феодосий: «Если они меня посадят под арест, то это будет означать, что они хотят обезглавить Черкасскую епархию»

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий предупредил духовенство и мирян Черкасской епархии Украинской Православной Церкви о своём возможном аресте. Об этом архиерей сказал в проповеди в Архангело-Михайловском кафедральном соборе города Черкассы 7 апреля 2023 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает портал «Православная жизнь».

По словам митрополита Феодосия, новое подозрение СБУ и всё, что ему инкриминируется, «это смех сквозь слезы, сплошной бред». Архиерей заявил, что подозрения епископам Украинской Православной Церкви вручаются не потому, что они против закона что-то совершили, «а чтобы связать, обессилить, обезглавить нашу Церковь».

«В понедельник у меня будет допрос в Службе безопасности Украины на 11:00, улица Гоголя, 240. Это Главное управление СБУ в г. Черкассы. А после допроса, наверное, в тот же день, где-то в черкасских судах будет заседание относительно меры пресечения ко мне, как преступнику», — сказал митрополит Феодосий.

Как пояснил управляющий Черкасской епархией, в отношении него может быть избран один из трёх вариантов меры пресечения: круглосуточный домашний арест, ночной домашний арест и, «если судья будет незаангажирован и на него не будет оказываться давление сверху», могут отпустить под личные обязательства.

«По мере пресечения мы увидим их цель. Если они меня посадят, ещё раз подчеркиваю — по совершенно лживым обвинениям, под ночной домашний арест, то это будет означать, что они хотят обезглавить Черкасскую епархию и паству, в первую очередь нашего кафедрального собора, в праздник Пасхи, потому что ночью я не смогу служить, я должен сидеть дома. Если мне назначат круглосуточный арест, значит, пришла команда сверху, из Киева, чтобы обезглавить епархию совсем, чтобы я вовсе не мог служить и руководить епархией», — сказал митрополит Феодосий.

Архиерей подчеркнул, что, в случае разрешения использовать телефон, он сможет управлять епархией через помощников и, в первую очередь, викария Черкасской епархии епископа Корсунь-Шевченковского Антония.

«Если меня совсем арестуют и обрежут любые возможности не только служить, но и руководить епархией, то до тех пор, как Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий или Священный Синод Украинской Православной Церкви не назначат другого временно или постоянно управляющего епархией, все мои функции, как управляющего епархией, я поручаю владыке Антонию», — заявил митрополит Феодосий.

Архиерей выразил надежду, что этого не произойдёт, «поскольку какое-то рассуждение и мозги ещё сохранились у тех людей, которые пытаются бороться с Церковью».

«Они понимают, что, разрушая Православную Церковь своего народа, они разрушают общество и в конечном счёте — страну. Но как будет, так будет. Будем жить и надеяться, что рано или поздно снова свобода слова, мысли и религии воцарится на нашей земле. Не на словах, а на самом деле», — заключил митрополит Феодосий.

Русская линия