Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал депутатам Украины принять за основу и в целом проект постановления об обращении к Кабмину с предложением расторгнуть договор с Почаевской лаврой о пользовании зданиями обители, сообщает СПЖ.

Комитет предложил своё, «более корректное» название этого постановления: «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о расторжении с Почаевской Свято-Успенской лаврой договора о бесплатном пользовании комплексом сооружений Почаевской лавры».

«В целях защиты национального пространства, предотвращения проявлений информационной пропаганды представителями УПЦ, а также восстановления законности и исторической справедливости, проектом постановления предлагается обратиться к правительству по поводу безотлагательной проверки соблюдения условий договора о пользовании Почаевской Свято-Успенской лаврой комплексом сооружений Почаевской лавры и другим имуществом, являющимся государственной собственностью», — пишет пресс-служба Верховной Рады.

Она также информирует, что в обсуждении проекта участвовали «приглашённые эксперты», в частности руководитель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что внесенный на рассмотрение парламента проект постановления «настоятельно рекомендует» Кабмину пойти относительно Почаевской лавры «тем же путём, каким государство шло относительно Киево-Печерской лавры».

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