Силовой захват храма последовал после провокации, устроенной псевдо-военным, который во время Литургии напал на священнослужителей и был выведен верующими из собора…

2 апреля 2023 года сторонники раскольнической «ПЦУ» силой захватили Покровский кафедральный собор Украинской Православной Церкви в городе Хмельницком. Предлогом для того, чтобы радикалы начали штурмовать храм, стала провокация, совершённая утром во время воскресной Литургии: переодетый в военную форму мужчина совершил нападение на священнослужителя кафедрального собора, сорвал богослужение, облил и повредил Евангелие в присутствии более ста прихожан.

После того, как провокатора вывели из храма, полиция завела на его дело за мелкое хулиганство. Однако, уже вскоре толпа радикально настроенных лиц попыталась взять собор штурмом, а власти заявили, что уволят полицейских, которые встали на защиту Церкви.

В результате нападения на храм священнослужителей силой вывели с приходской территории, а штурмовавшие провели «собрание», на котором проголосовали за переход собора под юрисдикцию «ПЦУ». Ключи от помещений передали «комиссии», члены которой зашли в храм и провели опись имущества, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

4 апреля на очередном заседании депутаты Хмельницкого горсовета также лишили Украинскую Православную Церковь прав на земельные участки, на которых построены её храмы, сообщает «Союз православных журналистов».

У канонической Церкви отобрали как землю, на которой стоит захваченный кафедральный собор, так и участки, где построены Преображенская церковь, храмы в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в честь Казанской иконы Божией Матери, в честь великомученика Пантелеимона, в честь великомученицы Параскевы. Также отобраны права собственности на землю, на которой располагаются управление Хмельницкой епархией Украинской Православной Церкви, Георгиевский храм, Иоанно-Предтеченский монастырь и храм Святой Троицы.

В связи с тем, что жизнь правящего архиерея епархии митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония оказалась под угрозой Св. Синод УПЦ почислил его на покой и назначил на Хмельницкую кафедру архиепископа Виктора (Коцабу), который ранее был викарием Киевской епархии.

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