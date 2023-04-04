Наместник Киево-Печерской лавры записал первое видеообращения после своего ареста и призвал верующих и духовенство УПЦ продолжать защищать обитель…

Митрополит Вышгородский Павел: «Прошу вас об одном: не уходите из Лавры, не становитесь предателями»

Первое после ареста видеообращение наместника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла опубликовал Youtube-канал «Лавра. Путь спасения» 3 апреля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Фому в Украине.

1 апреля 2023 года сотрудники СБУ вручили митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям: разжигание религиозной розни и пророссийских взглядах. В тот же день суд избрал наместнику Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

«Братья и сестры, сердечно благодарю всех, кто совершает молитву за меня. Потому что я нуждаюсь в молитве. Она меня очень укрепляет, даёт мне силы, дух, бодрость и стояние в вере», — сказал митрополит Павел.

Архиерей поблагодарил тех, кто приходит на молитвенное стояние в Лавру, и призвал делать это и дальше, а также держаться святой канонической Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, верных епископов и священства Украинской Православной Церкви.

В слове к насельникам Лавры владыка наместник сказал: «Я с вами. Прошу вас об одном: не уходите из Лавры, не становитесь предателями. Когда Христос был на Кресте, все бежали, оставив Его одного. Не оставляйте Его сегодня».

Комментируя своё положение, митрополит Павел отметил: «Я не падаю духом. Мне нечего бояться. .. Я чувствую прилив духовных сил. Происходящее — это дар Божий для укрепления моей веры и, может быть, для назидания кого-то, чтобы он крепче стоял в вере».

Русская линия