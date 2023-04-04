Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав: «Нынешняя Голгофа Украинской Православной Церкви — гонения на её духовенство и унижения верующих — не будет забыта ни Богом, ни историей»

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав выступил с заявлением в поддержку Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

«В дни пятой седмицы Великого поста этого года, когда происходит кульминация духовного покаяния православных христиан, также проходит и кульминация несправедливых и непростительных притеснений Украинской Православной Церкви со стороны украинской государственной власти», — говорится в заявлении Митрополита Ростислава.

«Это преследование, которое продолжается уже несколько десятилетий и имеет целью заменить каноническую Церковь раскольническими структурами, значительно усилилось после начала военного конфликта между Украиной и Россией, а в последние дни приобрело характер попытки ликвидации», — отметил иерарх.

«Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием всегда заявлениями декларировала и доказывала свою аполитичность и национальный характер. Несмотря на это, она оставалась объектом бесчисленных нападок и попыток её дискредитировать. Кампания ненависти против представителей и верующих Украинской Православной Церкви завершилась в эти дни приказом о выходе монашеской братии Киево-Печерской лавры из обители», — подчеркнул глава Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

«Как-то апостол Иаков спросил своих современников: „Течёт ли из одного источника сладкая и горькая вода? Может ли смоковница приносить маслины, а виноградная лоза — смоквы? (Иак. 3:11)“. .. Допустимы ли в свободном и демократическом обществе запугивание и преследование, нарушение гражданских прав и ограничение свободы вероисповедания?» — такие вопросы возникают в связи с шагами, систематически предпринимаемых властями против Украинской Православной Церкви, отмечается в заявлении.

«Нынешняя Голгофа Украинской Православной Церкви — гонения на её духовенство и унижения верующих — не будет забыта ни Богом, ни историей», — добавил Митрополит Ростислав.

«Человеческие слова поддержки и участия со стороны Православных Церквей — сестер не могут устранить весь вред, обиды и раны, причинённые до сих пор. Поэтому я обращаюсь к Богу со словами молитвы из анафоры святителя Василия Великого: „Помяни, Господи, мирские правители и всех, иже во власти суть, даруй им глубокий и неотъемлемый мир, возглаголи в сердцах их благая о Церкви Твоея и всех людех Твоих, да в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте“», — заключил Блаженнейший Владыка.

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