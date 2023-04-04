Один из лидеров «укронациков» Евгений Карась публично призвал похитить монаха и силой вывезти на Донбасс…

3 апреля 2023 года лидер неонацистской украинской группировки С14, прославившейся нападениями на цыган (запрещена на территории России, как экстремистская организация), Евгений Карась в своем Telegram-канале призвал похитить уставщика Киево-Печерской лавры архимандрита Поликарпа (Линенко), сообщает СПЖ.

«Я не шучу. Поймаете этого лгбт-уклониста — мы научим его любить Украину. Заявление, что его похитили и доставили в зону боевых действий, он не напишет», — написал Карась.

Также Карась заявил, что отец Поликарп будет на фронте «добровольцем». «Сафари на п***ра объявляю открытым», — написал неонацист.

Ранее уставщик Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп выступил в защиту Киево-Печерской лавры и раскритиковал действия украинских властей, которые, по его словам, пошли по пути безбожников большевиков.

«Киево-Печерский монастырь и земля, на которой его построили монахи, с XI века принадлежали Церкви, однако власти Украины в традициях СССР продолжают считать Лавру государственной собственностью, а святые мощи — «музейными экспонатами», — заявил в комментарии «5 каналу» отец Поликарп.

«Вот эту гору, на которой Великая церковь, Большая колокольня, нашему монастырю подарил князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого, — отметил насельник обители. — А наше государство, к сожалению, живёт до сих пор по заветам Ильича — оно объявило, что это всё „народное“ — принадлежит какому-то „народу“. Тому „народу“, который говорит, что преподобные — это „экспонаты“?»

Архимандрит подчеркнул, что для украинского народа Лавра — это святыня, а не музей.

«Они (Минкульт, — Ред.) хотят здесь выставки проводить. Так пусть своё что-то построят — и там выставляют, что хотят. То, что принадлежало всегда монастырю, никто нам не отдал. Это же наша собственность, а нам её не отдали — говорят, что это государственное», — отметил уставщик Лавры.

После этих слов на отца Поликарпа была объявлена охота.

Русская линия