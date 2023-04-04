4 апреля 2023 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий приехал в Киево-Печерскую лавру и принял участие в молитвенном стоянии в защиту обители и благословил его участников, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель помолился за акафистом всем преподобным Киево-Печерским и произнёс завершающую молитву. Со своим архипастырем, на коленях, молились сотни верующих.

Блаженнейший владыка обратился к защитникам обители со словом. Предстоятель поблагодарил паству за любовь к Лавре и за почет к преподобным. Также архипастырь выразил благодарность всем, кто приходит в обитель помолиться.

«Я приехал, чтобы поддержать братию и поблагодарить верующих за то, что они пришли защитить обитель. Приехал, чтобы помолиться на том месте, где подвизались наши печерские святые, которые являются украшением не только Украины, но всего православного мира», — сказал Блаженнейший.

«Благодарю вас за то, что вы себя по-христиански ведёте, — сказал Предстоятель. — Я вижу и слышу, что много есть провокаций, есть много людей, которые ведут себя недостойно. Что можно сказать? Прости им Господи, ибо они не ведают, что творят. Мы не должны озлобляться ни на кого, ни на тех, кто танцует, поёт на этом месте — они не ведают, что творят. Пусть Господь простит, тех, кто это делает, и они поймут, чтобы больше этого не повторять. Вам желаю здоровья и Божьего благословения».

Верующие пропели многолетие архипастыря. Блаженнейший владыка благословил участников молитвенного стояния.

Русская линия