Чиновники от культуры явились в обитель с целью «провести приёмку-передачу сооружений и зданий монастыря», но вынуждены были уйти ни с чем…

30 марта 2023 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру посетила комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины с целью провести приёмку-передачу сооружений и зданий монастыря. В Украинской Православной Церкви считают решение о расторжении договора незаконным и подали соответствующий иск в суд. В свою очередь, верующие Украинской Православной Церкви не допустили противоправных действий со стороны чиновников Минкульта, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Утром в четверг в доступных для молитвы храмах Лавры совершались великопостные богослужения. Литургию Предосвященных Даров в Крестовоздвиженском храме возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После 10 часов утра к храму преподобного Агапита Печерского подошла комиссия Минкульта. Её глава сообщила о намерении «начать проверку». Возле церкви молились прихожане обители, которые возмутились попыткой помешать им проводить молитвенное богослужение. Поэтому члены комиссии попытались совершить провокацию возле другого храма, а именно академического в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ректор, преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии, а впоследствии и сотни верующих высказали возражения такими противозаконными действиями. Ректор КДАиС архиепископ Белогородский Сильвестр объяснил чиновнице, почему пока невозможно осуществлять работу комиссии.

«Мы понимаем, что сейчас это может быть использовано для того, чтобы этот храм забрать у Киевской духовной академии и семинарии, опломбировать и никого из нас не пускать», — отметил владыка ректор. Он отметил, что обвинения в нарушении условий использования зданий не имеют никакого подтверждения, а Минкульт не предоставил никаких весомых документов.

Представители Минкульта предприняли ещё несколько попыток начать незаконную деятельность на территории Лавры, однако, в итоге вынуждены были покинуть обитель. Наместник Лавры митрополит Павел поблагодарил верующих за поддержку монастыря и его насельников. Адвокат монастыря сообщил, что суд начал производство по поводу незаконного расторжения государственным заповедником договора с Киево-Печерской Лаврой. Согласно украинскому законодательству, на время суда заповедник не имеет права препятствовать религиозной общине, а первое заседание запланировано на 26 апреля.

Верующие, которые пришли, чтобы помолиться в Лавре, выразили свою обеспокоенность сообщениями в СМИ о намерении чиновников продолжить свои незаконные провокации 31 марта. В связи с этим на территории обители решили ночевать сотни прихожан.

Противостояние продолжается. Украинские власти всеми силами пытаются изгнать монашествующих из обители. В Минкульте и музее уже потребовали завести уголовное дело по факту «удержания государственного имущества».

Русская линия