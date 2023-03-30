Митрополит Запорожский Лука: «На Ваших руках смерть священника, кровь и слёзы наших верующих, изгоняемых из храмов, где молились ещё их деды-прадеды!»

30 марта 2023 года духовенство Запорожской епархии Украинской Православной Церкви во главе со своим правящим архиереем митрополитом Запорожским Лукой совершили Божественную литургию, после которой обсудили процессы, происходящие в религиозной сфере на Украине. По итогу состоявшегося обсуждения было принято решение открыто обратиться «к сотворцу нынешних бед для нашей Украинской Православной Матери-Церкви», сообщил владыка Лука в своём Телеграм-канале.

Открытое обращение верующих Запорожской епархии Украинской Православной Церкви к патриарху Константинопольскому Варфоломею

«Последние несколько лет наша Церковь подвергается откровенным гонениям. Захвачены сотни храмов, лишены нормальной церковной жизни десятки тысяч их прихожан. Многие из них были избиты рейдерами до крови, а некоторым нанесены телесные увечья, вплоть до того, что среди них есть те, кто даже стал инвалидом, поскольку во время захватов им был нанесён непоправимый вред здоровью. А такой как, священник Леонид Деликатный, настоятель храма Архистратига Михаила села Задубровка Черновицкой области — умер, защищая свой храм. Радикалы не стесняются осквернять наши храмы, совершают попытки их поджогов.

За всё это ответственны непосредственно Вы, как патриарх Константинопольский! Ведь именно согласно Вашего решения из разных неканонических структур была создана «Святейшая церковь Украины», но называющая себя «православная церковь Украины», клирики и сторонники которой занимаются вышеупомянутыми бесчинством и разбоем.

На Ваших руках смерть священника, кровь и слезы наших верующих, изгоняемых из храмов, где молились ещё их деды-прадеды!

Вы так любите рассказывать об отеческой заботе в отношении «Вашей» паствы на Украине. А в чём она проявляется? В поддержке рейдерской политики аффилированной с Вами структуры? Ведь это не забота, это самое настоящее лицемерие и подлость не только пред людьми, но и перед Богом.

К сожалению, Вам не сообщили о том, что сделали представители курируемой Вами структуры при недавнем захвате храма Рождества Христового в Ивано-Франковске. Вам не известно о том, что Ваши сторонники использовали нервно-паралитический газ против прихожан упомянутого храма! Однако шокирует даже не это. В захваченном храме Ваши верноподданные в рясах лицемерно, на камеру, устроили молитву. Позволяя при этом женщинам беспрепятственно заходить в алтарь, а боевикам в масках кричать оскорбительные лозунги в отношении нашей Украинской Православной Матери-Церкви. Всё это выглядело как проявление самого настоящего сатанизма!

С 2018 года Вы ни разу не высказались против совершения подобных беззаконий. Как и не призвали своих чад прекратить захваты храмов и совершать другие преступления в отношении верных чад УПЦ.

Молчите Вы и сейчас, когда у нашей Церкви власть пытается отобрать её святыню — Киево-Печерскую Лавру, и надругаться над мощами преподобных отцев Киево-Печерских, превратив их в «музейные экспонаты». Такими действиями Вы сами себя осуждаете! Своим молчанием по поводу Лавры Вы поддерживаете тех, кто утверждает, что власти Турции имели полное право сделать из Святой Софии, духовного центра всего Православного мира, мечеть.

Впрочем, Ваша позиция понятна — как бы Вы не пытались скрыть данную цель, Вы делаете всё, чтобы окончательно уничтожить каноническое Православие на Украине, стараясь убрать единственное серьёзное препятствие в лице нас, верных чад УПЦ, с пути создания на нашей земле новой унии — между Вашими сторонниками и украинскими греко-католиками.

В связи с этим, мы не взываем к Вам и ничего не просим, но высказываем своё отношение к Вашей позиции. Прилагая усилия, чтобы об этом знали верующие других Поместных Церквей.

Наш голос — это голос простых людей, а не государственных чиновников высокого уровня, из уст которых Вы получаете приятную, но оторванную от реалий церковной жизни, информацию. Наш голос — это голос глубоко верующего народа, твёрдо стоящего на каноническом основании, а значит — это голос правды, к сожалению, крайне неприятной для Вас.

Вы — не добрый пастырь. Ибо овцы нашего стада страдали и страдают от последствий Ваших решений по Украине, а также игнорирования и даже подстрекательства к злодеяниям Ваших адептов.

Согласно канонам Церкви в общепринятой интерпретации, у Вас не было и нет никакого права вмешиваться в церковные дела Украины.

Мы твёрдо убеждены в том, что корень бед нашей Церкви — в Вашем желании стать папой для православного мира.

Из Священного Писания знаем, что, ни власть, ни упование на князей человеческих, ни большое самомнение никогда не смогут поставить человека выше Бога. Ведь только в Его руках находятся наши судьбы и наше будущее.

Надеемся, что Вы помните слова Евангелия: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Как и то, что наказание Божье неотвратимо.

Поэтому уповая на милость Божию, ждём тот день, когда Всеправославный Собор осудит как концепцию «первого без равных» (восточного папы), так и раскол Православной Церкви, учиненный Вами".

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