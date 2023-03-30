Если ещё совсем недавно в Кремле постоянно заявляли о готовности начать переговоры с Украиной в любой удобный момент, а Киев демонстративно отказывался от таких переговоров, заявляя о скорой победе над Россией, то теперь ситуация в корне изменилась.

После визита в Москву главы Китая Си Дзиньпина и успешных переговоров с ним Владимира Путина в Кремле, похоже, почувствовали за спиной союзника, а потому резко сменили риторику и серьёзно ужесточили требования по Украине.

Так, заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью RTVI выдвинул следующие условия для начала переговоров о мире с украинскими властями:

1. Прекращение боевых действий украинскими вооружёнными формированиями.

2. Прекращение поставок странами Запада оружия Киеву; с территории Украины должны быть также выведены иностранные наёмники.

3. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, её отказ от вступления в НАТО и ЕС (раньше против вступления Украины в ЕС Москва не возражала).

4. Подтверждение безъядерного статуса Украины.

5. Признание Киевом и международным сообществом «новых территориальных реалий».

6. Демилитаризация и денацификация Украины.

7. Защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств.

8. Отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, её физических и юридических лиц.

9. Восстановление договорно-правовой базы Украины с Россией и СНГ.

10. Восстановление за средства Запада гражданской инфраструктуры, разрушенной ВСУ после 2014 года.

При всех других вариантах в Москве не готовы разговаривать с Западом и Украиной. «Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства», — жёстко заявил Михаил Галузин.

Русская линия