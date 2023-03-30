Русская линия
Сводка новостей от 30 марта 2023

Митрополит Бориспольский Антоний: Из всей братии Киево-Печерской лавры только отец Авраамий (Лотыш) решил избрать путь предателя Иуды
Управляющий делами УПЦ опроверг недостоверную информацию украинских СМИ о том, что монахи Киевского монастыря якобы переходят в структуру Думенко…

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний опроверг информацию некоторых украинских СМИ о том, что вслед за ризничим Киево-Печерской лавры Авраамием (Лотышем) в ПЦУ стали переходить и другие насельники монастыря, сообщает СПЖ.

«Принятое отцом Авраамием решение является единоличным, — сказал архиерей. — К сожалению, в СМИ стала распространяться недостоверная информация о массовом переходе братии монастыря в ПЦУ. Хочу официально заявить: такая информация не соответствует действительности. На данный момент никто, кроме отца Авраамия, в ПЦУ не перешёл».

Архипастырь подчеркнул, что решение бывшего ризничего противоречит основам монашества, которые во время пострига он исповедовал — «в частности, таким, как смирение и послушание священноначалию».

«Мы живем в мире, в котором есть место, как для подвигов, так и для предательства. Даже среди ближайших учеников Господа Иисуса Христа был предатель Иуда Искариотский, — отметил владыка. — Очевидно, что бывший ризничий Лавры, какие бы красивые слова он не использовал, по сути, отдал предпочтение земному вместо небесного и встал в ряды предателей».

«Несмотря на позицию отца Авраамия, мы молимся, чтобы Всемилостивый Господь, имя Которому Любовь, вразумил его, и он вернулся в каноническую Церковь», — добавил митрополит Антоний.

Русская линия

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Митрополит Бориспольский Антоний: Из всей братии Киево-Печерской лавры только отец Авраамий (Лотыш) решил избрать путь предателя Иуды
Управляющий делами УПЦ опроверг недостоверную информацию украинских СМИ о том, что монахи Киевского монастыря якобы переходят в структуру Думенко...

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