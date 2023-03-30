Русская линия
Сводка новостей от 30 марта 2023

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Укро-братьям хочется быть верными чадами Апостольской Христовой Церкви и, в то же время, патриотами нынешней Украины. Это совершенно невозможно!»
Известный православный священник рассказал о «болевой точке» нынешних событий вокруг Церкви на Украине…

Протоиерей Андрей ТкачевИзвестный православный священник протоиерей Андрей Ткачёв в своём Телеграм-канале в очередной арз высказался о происходящих на Украине страшных событиях вокруг Киево-Печерской лавры, где власти пытаются силой изгнать монашествующих Украинской Православной Церкви из обители.

По его словам, «болевая точка укро-процессов с Церковью есть нечто очень простое, что все чувствуют, но стесняются сформулировать». А потому отец Андрея решился взять на себя эту ответственность и написал:

«Укро-братьям хочется быть верными чадами Апостольской Христовой Церкви и, в то же время, патриотами нынешней Украины. Это совершенно невозможно!

Современная Украина инфернальна. Не вчера такой стала. Всегда была. Просто со времен Помаранчевой революции и, особенно, Майдана грим смылся, маски спали и клыкастое мурло уже особо не пряталось.

Православный человек должен сказать, как бы трудно это не произносилось: Моя родина осатанела. Моя родина против Христа. Это ужасно, этого врагу не пожелаешь, но в этом неминуемом выборе я — со Христом. Точка.

Вместо этого наблюдаем: этнографический праздник признания в любви баштану, вареникам, вишнёвым садкам, вышиванкам и прочей свето-тени. При явном недопонимании, что бесу Церковь не нужна. Бес Церковь будет позорить так долго, как долго ему это разрешат. Бес будет и от Церкви требовать кровожадности, лояльности, «благотворительности», этнической зацикленности, а в конце концов — безблагодатности и духовной смерти.

И нет больше вариантов. Нет вообще. А раз так, нужно хвататься за имя Господа Иисуса и за Крест Его.

Согласен — выбор не из легких. Может быть, один из самых тяжелых в истории выборов. Но выбрать оба стула сразу, это самая большая ошибка.

Захочешь одновременно посидеть на стуле Каноничности и на стуле Незалежного патриотизма, неминуемо рухнешь вниз на что-то смертельно острое. Врагу, в своём смысле, легче. Враг уже в сердце Христа предал. И теперь последовательно отрабатывает тему инфернального патриотизма. Враг последователен и в этой последовательности силён. А УПЦ раздвоена в мыслях, и в этой раздвоенности обречена либо на смерть, либо на принятие правильного, хотя и болезненного решения.

Христос выше всех для тебя, значит, ты православный. А если «украина понад усе!», то Христос у желто-блакитных на побегушках, а ты, батенька, истинный идолопоклонник".

Русская линия

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Протоиерей Андрей Ткачёв: «Укро-братьям хочется быть верными чадами Апостольской Христовой Церкви и, в то же время, патриотами нынешней Украины. Это совершенно невозможно!»
Известный православный священник рассказал о «болевой точке» нынешних событий вокруг Церкви на Украине...

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