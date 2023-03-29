Медицинское обследование выявило у папы Римского Франциска респираторную инфекцию, её лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием, и сегодня днем он отправился в поликлинику «Джемелли», чтобы провести некоторые медицинские обследования.

«По их результатам выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии», — заявил Бруни.

По его словам, проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Бруни сообщил, что понтифик «со второй половины дня среды находится в больнице для некоторых ранее запланированных проверок».

Газета Corriere della Sera со ссылкой на источник в римской больнице сообщила, что глава Ватикана «из предосторожности» поступил в отделение кардиологии после «проблем с сердцем». В клинику папу Франциска доставила скорая помощь. Другие местные СМИ сообщили, что папа начал испытывать проблемы с дыханием и прошёл томографию, показавшей отрицательные результаты.

Новостной телеканал Rainews24 сообщил, что Ватикан отменил аудиенции папы Франциска на четверг и пятницу.

Стоит отметить, что нынешнего главу Ватикана нельзя назвать сторонником агрессивной прозелитской политики на канонической территории Русской Православной Церкви, которую проводил в своё время папа-поляк Иоанн Павел II Войтыла, а потому в Москве искренне желают папе Франциску здоровья и долгих лет жизни.

Очевидно, что в случае скоропостижной кончины нынешнего папы Римского, власти США и чиновники из ЕС приложат максимум усилий, чтобы привести на папский престол нового «поляка», который будет целиком и полностью поддерживать нынешнюю антироссийскую риторику Запада и благословлять войну Украины против России, чего не делает папа Франциск.

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