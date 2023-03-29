За переход в «ПЦУ» запрещен в служении бывший насельник Киево-Печерской Лавры архимандрит Аврамий (Лотыш)…

За уклонение в раскол и предательство Матери-Церкви

За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрещён в священнослужении бывший насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий (Лотыш), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Священнослужитель запрещён в служении без права причастия Святых Христовых Таин за действия, нарушающие 10, 11 и 39-е правила Святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года.

Отец Авраамий поддался малодушию и под давлением властей решил перейти к украинским раскольникам, за что бы назначен главой «ПЦУ» Епифанием Думенко новым «наместником» Киево-Печерской лавры. Участь его в случае не принесения им покаяния печальна.

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