Известный православный священник, некогда служивший в Киеве, рассказал, почему Киево-Печерская лавра, несмотря ни на что, будет закрыта…

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Укро-власть не такая тупая, чтобы ставить и решать вопрос о Лавре в духе банального рейдерства. Они не имущество отжимают, а прицельно стреляют в сердце Украины»

Известный православный священник, некогда служивший в Киеве, протоиерей Андрей Ткачёв в своём Телеграм-канале отреагировал на решение украинских властей изгнать монашествующих из Киево-Печерской лавры, указав, что этого следовало ожидать.

Ниже мы приводим текст отца Андрея целиком:

«Аборт это убийство или «прерванная нежелательная беременность»?

А это, смотря кто говорит.

Для противников аборта это — убийство во чреве. Для поборников — нечто обтекаемо-нейтральное.

А захват Лавры неприемлем почему? Потому что «монахам негде жить»? Потому что «нарушены законные процедуры»? Бла-бла-бла. Или же потому что это Осквернение Святынь? Это, опять-таки, смотря кто говорит.

УПЦ выбрала самоубийственную риторику апелляции к людоеду. При такой понятийной трактовке происходящего лишь Крылова читать осталось: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

Укро-власть не такая тупая, чтобы ставить и решать вопрос о Лавре в духе банального рейдерства. Они не имущество отжимают, а прицельно стреляют в сердце Украины.

А наши делают вид, что ничего не понимают, и сводят проблему на уровень риелторских споров о недвижимости. То есть, ведут себя, как неверующие. А враг ведёт себя как анти-верующий.

Народу вся эта казуистика не понятна, а народ и есть главный защитник святынь. Ну, не холёный же эстеблишмент, право слово. Поэтому ситуация тухлая, и враг своё дело доведёт до конца, как тот Крокодил, который Солнце проглотил. Дальше нужно сказку перечитать, ибо Чуковский больше иных митрополитов в жизни разбирается.

А попрание святынь, т. е. то, чего единственно стоит опасаться, не с Зеленского началось. Для такого врага Церкви, типа Драбинки, для этого сельского карьериста с замашками Борджиа, почему-то нашёлся Блаженнейший покровитель, типа покойного Владимира. И, чтобы этого годами не замечать, нужно совсем с совестью попрощаться.

Так что мины и бомбы под Лавру и вообще под УПЦ закладывались очень давно, и много ядовитых змей согрелось за пазухой того или иного «святого» человека".

Русская линия