В Украинской Православной Церкви прокомментировали предательство одного из насельников киевской обители…

Митрополит Нежинский Климент: «Исполняющий обязанности наместника» Киево-Печерской лавры от ПЦУ «сам над собой будет командовать»

29 марта 2023 года глава Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) прокомментировал назначение «и.о. наместника» Лавры от «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на Телеграм-канал Klymenko Time.

По словам митрополита Климента, архимандрит Авраамий (Лотыш), который был сегодня назначен Епифанием Думенко на должность «исполняющего обязанности наместника» Киево-Печерской лавры, «очевидно, сам над собой будет командовать».

Комментируя уклонение отца Авраамия в раскол, владыка напомнил известную истину, что во времена гонений Церковь Божию покидают малодушные и нестойкие в вере люди, а потому Украинская Православная Церковь ничего не потеряла с уходом упомянутого архимандрита к раскольникам.

«За последние лет пять несколько подобных случаев было. Только вот потом в „ПЦУ“ не знали, куда деть такие приобретения», — подчеркнул митрополит Климент.

Ранее в «ПЦУ» назначили «исполняющего обязанности наместника» Лавры бывшего насельника обители архимандрита Авраамия (Лотыш). Позже, за уклонение в раскол, новый «и.о. наместника» был запрещен в служении указом Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

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