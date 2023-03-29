Наместник Киево-Печерской Лавры обратился к президенту Украины В. Зеленскому в связи с изгнанием монашествующих из обители…

Митрополит Вышгородский Павел: «Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слёзы не упадут на землю, они упадут вам на голову»

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! — заявил владыка Павел.

Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого буйством, злобой, ненавистью и дьявольским возбешением министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!".

Кроме того, монашествующие обратились к Поместным Православным Церквам со следующим посланием:

«Мы, священноначалие и братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, вечером 28.03.2023 г. получили от Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» письмо, в котором отмечается необходимость освобождения помещений для содействия деятельности Комиссии по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. Информируется, что Комиссия начнет свою работу 30.03.2023 г.

Констатируем тот факт, что в нашем пребывании в Киево-Печерской Лавре нет никаких нарушений законодательства Украины. Кроме того Заповедником так и не были предоставлены для нашей юридической проверки документы, которые дают правовые основания для расторжения указанного в письме Договора о безвозмездном пользовании государственным имуществом.

Информируем всех, что братия Киево-Печерской Лавры не намерены покидать монастырь без соответствующего решения суда и предоставления утвержденного состава Комиссии по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению.

Любые действия по принудительному выселению будут рассматриваться как нарушение Конституции и законодательства Украины со стороны государственных органов, о чем мы вынуждены будем информировать международные сообщества.

Испрашивая ваших святых молитв о мире в Украине, также просим вас вознести молитвы о нас, братии Лавры и ее прихожанах, чтобы Господь укрепил наши духовные силы в это страшное время. А кто имеет возможность — призовите власть имущих пресечь незаконное выселение монахов из Киево-Печерской Лавры.

Пусть благословение Господа нашего Иисуса Христа, а также молитвенное покровительство Божией Матери и всех преподобных Киево-Печерских будет со всеми нами".

Русская линия