Сторонники «Православной церкви Украины» захватили кафедральный храм в честь Рождества Христова Ивано-Франковска — последний действующий в области храм Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

Штурм святыни состоялся днём 28 марта 2023 года. Порядка 200 человек зашли на территорию храма, срезав «болгаркой» замки на воротах.

В присутствии полиции агрессивно настроенные активисты проникли внутрь богослужебного здания. Они вытолкали из храма епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту с духовенством и прихожанами и выпроводили их за ворота.

Против верующих был применён слезоточивый газ.

По предварительной информации, секретарь Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерей Василий Романюк госпитализирован без сознания.

В июне 2022 года Ивано-Франковская областная государственная администрация (областная военная администрация) незаконно «перевела» религиозную общину храма в честь Рождества Христова Ивано-Франковска в юрисдикцию «Православной церкви Украины». В декабре 2022 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что прихожане УПЦ, не пожелавшие перейти в «ПЦУ», будут «выселены» из храма.

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