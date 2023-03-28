В Ивано-Франковской области Украины захвачен последний действующий храм УПЦ
Штурм состоялся в присутствии полиции, радикалы применили против верующих слезоточивый газ…
Сторонники «Православной церкви Украины» захватили кафедральный храм в честь Рождества Христова Ивано-Франковска — последний действующий в области храм Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».
Штурм святыни состоялся днём 28 марта 2023 года. Порядка 200 человек зашли на территорию храма, срезав «болгаркой» замки на воротах.
В присутствии полиции агрессивно настроенные активисты проникли внутрь богослужебного здания. Они вытолкали из храма епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту с духовенством и прихожанами и выпроводили их за ворота.
Против верующих был применён слезоточивый газ.
По предварительной информации, секретарь Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерей Василий Романюк госпитализирован без сознания.
В июне 2022 года Ивано-Франковская областная государственная администрация (областная военная администрация) незаконно «перевела» религиозную общину храма в честь Рождества Христова Ивано-Франковска в юрисдикцию «Православной церкви Украины». В декабре 2022 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что прихожане УПЦ, не пожелавшие перейти в «ПЦУ», будут «выселены» из храма.