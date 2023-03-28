В Израиле вот уже несколько недель проходят массовые акции протеста, которые собрали более миллиона митингующих. Формальный повод к протестам заключается в том, что ультраправое коалиционное правительство во главе с Биньямином Нетаньяху решило реформировать Верховный суд, который ранее мог отменить любой закон, принятый в парламенте.

Нетаньяху хотел бы, чтобы Кнессет мог простым большинством голосов преодолевать вето суда при повторном голосовании, а правительство могло принимать участие в избрание членов Верховного суда, отняв ряд полномочий у судебного комитета, который ранее этим занимался. То есть израильский премьер хотел бы усилить свою власть, против чего выступают еврейские либералы.

Любопытно, что в России ряд экспертов пытаются представить политическую борьбу в Израиле, как очередную «оранжевую революцию» США против «пророссийского» Нетаньяху. Однако, это не совсем так. В Израиле вообще нет пророссийских сил, это ближайший союзник США, и все партии там ориентируются на Вашингтон и интересы Еврейского государства в регионе, а не на Москву.

Причина столь массовых протестов в Израиле гораздо глубже. Это столкновение становящихся всё более сильными консервативных религиозных сил израильского иудаизма и либеральной еврейской общественности, выступающей против превращения Израиля в государство ортодоксальных иудеев.

В настоящее время сила иудеев в Израиле такова, что даже умеренная правая партия Нетаньяху «Ликуд» вынуждена была вступить в коалицию с несколькими крайне правыми партиями ультраортодоксов, которые стараются продвигать иудейскую повестку дня в виде запрета парада половых извращенцев, расширения полномочий раввинских судов и т. д.

В отличие от православных России и Греции, где наблюдается вымирание населения, в Израиле происходит рост ортодоксальных семей, которые не заражены либеральными взглядами, а потому рожают детей столько, сколько Бог даст. В связи с этим в еврейском обществе наступает момент, когда иудеи в силу своей численности начинают всё сильнее заявлять о себе, и либералам ничего не остаётся, как протестовать против такого правого правительства и усиления его полномочий.

Для России, заявляющей о поддержке традиционных ценностей, такой расклад, возможно, и не плох. Однако, не стоит забывать, что иудеи распяли Христа, а потому назвать их союзниками христиан на Святой Земле нельзя.

Очевидно, что с усилением иудеев православным в Иерусалиме будет очень непросто. Не случайно, Иерусалимский Патриарх Феофил все последние годы бьёт тревогу по поводу всё большего числа нападок на Православную Церковь со стороны ультраортодоксальных иудеев, посягающих на церковные земли и недвижимость.

Иными словами, протесты в Израиле проходят не столько против Нетаньяху лично, сколько против иудаизма и в каком-то смысле против строительства в Иерусалиме «Третьего храма», что является пределом мечтаний любого ортодоксального иудея. При этом для сохранения статус-кво на Святой Земле и сохранности православных святынь, было бы лучше, если бы либералы победили. Однако, все понимают, что если те же тенденции развития ситуации в Израиле продолжатся, и иудейские семьи не перестанут рожать по 7−10 детей, будущего у светского Еврейского государства практически нет.

Русская линия