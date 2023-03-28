В результате нападения она убила троих детей и троих взрослых…

В американском городе Нэшвилл (штат Тенесси) женщина, считающая себя трансгендером, ворвалась в здание христианской школы и устроила стрельбу, сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщает британская Daily Mail, убийцей оказалась 28-летняя Одри Хейл, которая в последнее время называла себя «мужчиной» и требовала, чтобы в отношение её использовалось местоимение «он».

В 10 утра по местному времени Хейл ворвалась с автоматом в здание пресвитерианской школы для детей младшего возраста — Covenant School, где устроила стрельбу. В результате убито трое детей младше девяти лет и трое работников учебного заведения — директор, учитель и сторож.

Приехавшая полиция застрелила нападавшую, и поэтому о её мотивах пока ничего не известно.

В США в связи с трагедией приспускают флаги. В СМИ стараются не акцентировать внимание на том, что нападавшая была содомиткой, и целью своей атака она выбрала христианскую школу, выступающую против половых извращений.

Русская линия