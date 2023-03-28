Вместе с Иваном Меняйло отец Фёдор побил рекорд японцев по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре…

В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар «ФосАгро» под управлением священника Фёдора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре — принадлежат России, сообщает официальный сайт священника-путешественника.

Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске, Мурманской области, аэростат на высоте от 3 до 6 км прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.

Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 03:24 по МСК аэростат «ФосАгро» совершил ювелирную посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты.

Впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошёл над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Таким образом, пилотами совершён первый в истории воздухоплавания полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах.

Более того, выполнен самый продолжительный полёт на тепловом аэростате за Полярным кругом — всю рекордную дистанцию полёт проходил в коридоре 67 — 72 градусов северной широты.

Свой рекордный перелёт отец Фёдор Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения «Детям России — образование, здоровье и духовность — ДРОЗД» — ключевого социального проекта компании «ФосАгро», ставшей генеральным партнёром экспедиции. По её заказу для трансконтинентального полёта был изготовлен уникальный аэростат, объем оболочки которого составляет 12 тысяч кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания. Максимальная высота полета составила 5.820 метров, максимальная скорость 109 км в час.

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