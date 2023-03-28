27 марта 2023 года во время встречи с одной из церковных делегаций в Иерусалиме иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий заявил о поддержке Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

«Мы глубоко осуждаем систематические гонения и преследования, организованные против Украинской Православной Церкви украинскими властями, которые, как нам известно, реализуют западные программы, враждебные для всей Православной Церкви. Они противоречат ее ценностям и миссии, угрожают самому её присутствию», — отметил владыка.

Как сообщается в публикации об этой встрече, он также отметил, что «гонения на Украинскую Православную Церковь мы воспринимаем как гонения на всю Церковь, поскольку в настоящий момент сохраняется угроза выселения архиереев, священников и монахов из Лавры в Киеве, древнего исторического монастыря, хорошо известного как один из крупнейших монастырей Украинской Православной Церкви».

«Украинская Православная Церковь, возглавляемая Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, подвергается систематическим враждебным кампаниям, за которыми стоит множество угроз и нападок», — отметил владыка Феодосий, указав на то, что «ее послание всегда было в сохранении любви, братства и мира».

Иерарх подчеркнул: «Со своей стороны мы требуем неотложных действий от всей православной общественности для прекращения этих тяжелейших гонений. Блаженнейший митрополит Онуфрий — святой человек Божий, неоднократно посещавший нас в Иерусалиме. Он отличается особым смирением, духовностью и мудростью. Этими принципами он руководствуется и сейчас, в самые темные времена и в самых тяжелых обстоятельствах, которые сложились сегодня в исторических монастырях Украинской Православной Церкви. Мы поддерживаем всех духовных лидеров, которые высказались о необходимости прекращения гонений против УПЦ».

Архиепископ Феодосий выразил надежду, что такого рода заявления «станут сильным сдерживающим шагом для киевских властей, которые действуют враждебно по отношению к Украинской Православной Церкви, занимаются подстрекательством против нее, исполняя указания своих господ».

«Мы заявляем, что не признаем легитимность любой иной организации, созданной в Украине для замены канонической Украинской Православной Церкви, и призываем весь христианский и цивилизованный мир приложить все возможные усилия для прекращения систематических гонений против неё», — добавил он.

Архиепископ Севастийский Феодосий также предупредил об опасности того, что власть применит насилие для изгнания монахов из их монастырей, скитов и церквей.

Русская линия