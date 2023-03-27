24 марта 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором говорится о нарушении права на свободу вероисповедания. УВКПЧ ссылается на три законопроекта, зарегистрированных в Верховной раде, а также приводит в пример обыски, проведенные Службой безопасности Украины в храмах УПЦ, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Один из законопроектов (№ 8221) запрещает Русскую Православную Церковь, а также деятельность религиозных организаций, которые организационно или канонически связаны с ней, и запрещает им арендовать государственную или частную собственность на Украине. Законопроект предусматривает запрет использования термина «православный» в названиях религиозных организаций, не имеющих отношения к раскольникам из «ПЦУ».

Законопроект № 8262 упрощает процедуру перехода религиозных общин из одной религиозной организации в другую путём отмены формальных требований. Он включает положения, запрещающие религиозным организациям, «связанным с центрами принятия решений в РФ», аренду государственной и муниципальной собственности.

Законопроект № 8371 устанавливает процедуру роспуска религиозных организаций, имеющих связи с Россией. В нём они упоминаются как «религиозные организации, связанные с центрами влияния, руководство которых находится за пределами Украины».

Также УВКПЧ упоминает обыски, проведённые Службой безопасности Украины. Обыски прошли в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях Украинской Православной Церкви в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровске, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях. В некоторых случаях сотрудники СБУ допросили нескольких священнослужителей с использованием полиграфа. В СБУ сообщили, что духовенству УПЦ было выдано три уведомления о подозрении, двое подозреваемых находятся под домашним арестом, сообщает управление ООН.

УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ напоминает о необходимости предоставить всем лицам, которым предъявлены уголовные обвинения, право на справедливое судебное разбирательство.

Однако, на Украине уже отвергли все обвинения — украинские власти считают, что действуют в рамках закона и оправдываются военными действиями.

Русская линия