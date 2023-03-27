Русская линия
Сводка новостей от 27 марта 2023

Грузинский Патриарх Илия просит Фанар смилостивиться над Украинской Православной Церковью
Глава Грузинского Патриархата указал, что УПЦ разорвала отношения с РПЦ и сделала первые шаги к переговорам с «ПЦУ», а потому он просит Патриарха Варфоломея остановить гонения…

Патриарх-Католикос Илия IIКатоликос-Патриарх всея Грузии Илия II направил письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Украинской Православной Церкви в связи гонениями на украинских верующих со стороны властей и готовящимся с изгнанием монашествующих из Киево-Печерской лавры, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Грузинской Православной Церкви.

Выразив глубокую боль в связи с вооружённым конфликтом между Россией и Украиной, Патриарх Илия отметил, что он обеспокоен обстоятельствами, в которых сейчас находится Украинская Православная Церковь.

Глава Грузинского Патриархата объяснил своё обращение к Константинопольскому Патриарху тем, что «правительство Украины, которое руководит страной во время войны, имеет собственную позицию по этому поводу и не принимает во внимание глубинные религиозные соображения».

Он напомнил, что подавляющее большинство священнослужителей, иерархов и прихожан Украинской Православной Церкви проявили преданность своей стране во время вооруженного конфликта, и это их единодушие также поспособствовало силе Украины.

«Чрезвычайно важно и то, что, согласно решению Синода, Блаженнейший Митрополит Онуфрий отделился от Русской Церкви и предпринял некоторые шаги для начала переговоров. Также важно то, что стремление этой Церкви соблюдать канонические правила в любых церковных вопросах обусловлено ведением её представителями духовного образа жизни, что признавалось на протяжении веков и вовсе не обязательно означает покорность другой Церкви», — говорится в письме Католикоса, который пытается убедить Фанар смилостивиться над УПЦ и остановить гонения.

Патриарх Илия II обратил внимание на напряженную ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, указал на массовые захваты других храмов и монастырей УПЦ и призвал Патриарха Варфоломея помочь снизить напряженность, создав таким образом условия для мирного сосуществования УПЦ и «ПЦУ» на первом этапе, а затем сделать шаги к взаимному сближению.

«Сейчас православный мир сталкивается с рядом серьёзных вызовов, и в этих условиях любой позитивный шаг был бы очень ценным. Хотел бы завершить это письмо словами святого апостола Павла: «Стремитесь сохранять единство духа в союзе мира «(Еф. 4: 3). Пусть Господь дарует мир Украине и всему миру», — завершил свое обращение к главе Фанара Патриарх Илия.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Грузинский Патриарх Илия просит Фанар смилостивиться над Украинской Православной Церковью
Глава Грузинского Патриархата указал, что УПЦ разорвала отношения с РПЦ и сделала первые шаги к переговорам с «ПЦУ», а потому он просит Патриарха Варфоломея остановить гонения...

Антиохийский Патриарх Иоанн: «С огромной болью в сердце мы наблюдаем издалека за теми гонениями, которые Вы и Ваша святая Церковь испытаете за Христа»
Предстоятель Антиохийской Церкви выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию...

Страшные бедствия, постигшие Турцию, так и не вразумили Эрдогана
Турецкий президент, страну которого в последнее время постигает одно бедствие за другим, заявил, что горд превращением Святой Софии в мечеть...

В ООН указали на дискриминацию в отношении УПЦ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено антицерковными решениями нынешних украинских властей...

«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38)
В США Академия торгового флота закрыла картину с изображением Христа полотном из-за того, что она якобы оскорбляет нехристиан...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день празднования Феодоровской иконы Божией Матери, мы вспоминаем русского героя Ивана Сусанина, генерал-майора П.Г.Жукова, ученого Н.А.Оболонского и штабс-капитана Б.Н.Шеншина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика