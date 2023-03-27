Глава Грузинского Патриархата указал, что УПЦ разорвала отношения с РПЦ и сделала первые шаги к переговорам с «ПЦУ», а потому он просит Патриарха Варфоломея остановить гонения…

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Украинской Православной Церкви в связи гонениями на украинских верующих со стороны властей и готовящимся с изгнанием монашествующих из Киево-Печерской лавры, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Грузинской Православной Церкви.

Выразив глубокую боль в связи с вооружённым конфликтом между Россией и Украиной, Патриарх Илия отметил, что он обеспокоен обстоятельствами, в которых сейчас находится Украинская Православная Церковь.

Глава Грузинского Патриархата объяснил своё обращение к Константинопольскому Патриарху тем, что «правительство Украины, которое руководит страной во время войны, имеет собственную позицию по этому поводу и не принимает во внимание глубинные религиозные соображения».

Он напомнил, что подавляющее большинство священнослужителей, иерархов и прихожан Украинской Православной Церкви проявили преданность своей стране во время вооруженного конфликта, и это их единодушие также поспособствовало силе Украины.

«Чрезвычайно важно и то, что, согласно решению Синода, Блаженнейший Митрополит Онуфрий отделился от Русской Церкви и предпринял некоторые шаги для начала переговоров. Также важно то, что стремление этой Церкви соблюдать канонические правила в любых церковных вопросах обусловлено ведением её представителями духовного образа жизни, что признавалось на протяжении веков и вовсе не обязательно означает покорность другой Церкви», — говорится в письме Католикоса, который пытается убедить Фанар смилостивиться над УПЦ и остановить гонения.

Патриарх Илия II обратил внимание на напряженную ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, указал на массовые захваты других храмов и монастырей УПЦ и призвал Патриарха Варфоломея помочь снизить напряженность, создав таким образом условия для мирного сосуществования УПЦ и «ПЦУ» на первом этапе, а затем сделать шаги к взаимному сближению.

«Сейчас православный мир сталкивается с рядом серьёзных вызовов, и в этих условиях любой позитивный шаг был бы очень ценным. Хотел бы завершить это письмо словами святого апостола Павла: «Стремитесь сохранять единство духа в союзе мира «(Еф. 4: 3). Пусть Господь дарует мир Украине и всему миру», — завершил свое обращение к главе Фанара Патриарх Илия.

Русская линия