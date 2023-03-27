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Сводка новостей от 27 марта 2023

Антиохийский Патриарх Иоанн: «С огромной болью в сердце мы наблюдаем издалека за теми гонениями, которые Вы и Ваша святая Церковь испытаете за Христа»
Предстоятель Антиохийской Церкви выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию…

Антиохийский Патриарх Иоанн27 марта 2023 года на официальной странице Антиохийского Патриархата в одной из соцсетей было опубликовано послание Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С радостью, соединенной с печалью, мы обнимаем вас во Христе в эти дни Великого поста, когда мы готовимся к смерти и Воскресению Господа и Спаса нашего, — говорится в Патриаршем послании. - Мы пишем Вам в это сложное время в истории уважаемой Украинской Православной Церкви, время, когда вспоминаются слова святого апостола Павла: «мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор. 4: 8−9).

С огромной душевной болью мы наблюдаем издалека за гонениями, которые Вы и Ваша святая Церковь испытаете за Христа. Мы находимся вдали от вас географически, но мы рядом с Вами в духе, протягивая Вам руку в этот тёмный миг. Мы непрестанно молимся за Вас и Ваших пастырей, умоляя Господа скоро остановить эту печальную войну и уничтожить все угрозы, с которыми сталкивается Ваша святая Церковь.

Пусть Господь даст Вам мудрость, силу и способность терпеть, ибо «претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13).

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Антиохийский Патриарх Иоанн: «С огромной болью в сердце мы наблюдаем издалека за теми гонениями, которые Вы и Ваша святая Церковь испытаете за Христа»
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