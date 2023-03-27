В США Академия торгового флота закрыла картину с изображением Христа полотном из-за того, что она якобы оскорбляет нехристиан…

«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38)

Руководство Американской Академии торгового флота, расположенной в местечке Кингс-Пойнт близ Нью-Йорка, закрыло белой занавеской огромную старинную картину идущего по воде и помогающего морякам Иисуса Христа, после заявления Фонда военной религиозной свободы, что она «противоречит Конституции», сообщает Православие.Ru.

До этого картина висела в административном здании Академии на протяжении десятилетий у всех на виду и никому не мешала, пишет английская газета «Дейли Мейл».

57-летняя вице-адмирал Джоанна Ньюнан, в декабре 2022 года ставшая первой женщиной на посту директора USMMA, распорядилась прикрыть картину занавеской.

10 января 2023 года основатель MRFF Майкл Вайнштейн отправил в Академию письмо, в котором назвал эту картину «возмутительной», «оскорбляющей чувства нехристиан» и «демонстрирующей главенство Иисуса Христа над всеми остальными».

Он потребовал перенести картину в часовню, чтобы она не оставалась в помещении, в котором разбираются нарушения положений Кодекса чести, проходят заседания консультативного совета, дисциплинарные слушания и которое используется в качестве классной комнаты.

«Это как если бы Академия кричала, что „Иисус Христос — единственное решение всех жизненных проблем“.. Налицо маргинализация всех сотрудников и студентов Академии. Картина не обеспечивает разнообразную, справедливую и инклюзивную рабочую среду для курсантов, выпускников, сотрудников или преподавателей USMMA, не исповедующих христианство», — возмущается Вайнштейн.

Он представляет 18 курсантов, преподавателей и сотрудников, исповедующих различные религии, включая иудаизм, католицизм и протестантизм.

Однако Дж. Ньюнан ответила, что из-за огромных размеров вынести картину из аудитории будет невозможно — её можно только закрыть занавеской. Она также попросила директора Музея американского торгового флота подготовить табличку, объясняющую историю картины, которая будет установлена рядом с ней.

Несмотря на то, что просьба Вайнштейна не была удовлетворена и картина осталась в помещении, он отметил, что доволен быстрым ответом USMMA.

Русская линия