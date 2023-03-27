Русская линия
Сводка новостей от 27 марта 2023

Страшные бедствия, постигшие Турцию, так и не вразумили Эрдогана
Турецкий президент, страну которого в последнее время постигает одно бедствие за другим, заявил, что горд превращением Святой Софии в мечеть…

Президент Турции ЭрдоганТурцию в последнее время постигли страшные бедствия в виде сильнейшего землетрясения и нашествия насекомых, однако это так и не вразумило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает утверждать, что горд превращением Святой Софии в мечеть.

В одной из своих последних речей президент Турции сказал, что его шаг по осквернению православного собора показал миру политическую и экономическую независимость его страны, сообщает портал «OrthodoxTimes».

«Мы поставили подпись под открытием Собора Святой Софии как мечети. После 86 лет ностальгии Собор Святой Софии вернулся к своему истинному облику и всегда в соответствии с волей Мухаммеда Завоевателя», — заявил турецкий президент.

«Я рассматриваю это как действие, которое сломало оковы нашего народа и разрушило их. Собор Святой Софии — это наследие падения Константинополя. Мы вернули его с молитвами Мухаммеда и звуками имамов. Таким образом, Турция подтвердила свою экономическую и политическую независимость на глобальном уровне. Я благодарю бога за то, что он сделал нас достойными вновь открыть собор Святой Софии как священную книгу», — отметил Эрдоган.

Однако, в православном мире на данное решение турецких властей смотрят по-другому. Именно этим многие верующие объясняют те бедствия, которые постигли турок в последнее время.

Русская линия

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