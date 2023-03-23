Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с пятью бывшими клириками Литовской епархии Русской Православной Церкви, которых он принял в юрисдикцию Фанара после того, как они были лишены сана митрополитом Виленским и Литовским Иннокентием. Встреча прошла во время визита Патриарха в Литву, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на «OrthodoxTimes».

Как отмечается, низложенных клириков глава Фанара «укрепил духовно» и благословил на дальнейшее «служение». «Мы встретились с ними. Мы благословили их по-отечески, мы укрепили их духовно, чтобы продолжить ценное служение наших православных братьев в Литве для Церкви», − приводит слова Патриарха Orthodoxianewsagency.gr.

Для новообразованного «клира» литовские власти оперативно передали храм святителя Николая в Вильнюсе, который исторически принадлежал Русской Церкви, однако не был возвращен в её собственность, а использовался как выставочное пространство. Накануне визита главы Фанара бывшие священники даже успели отслужить в нем «литургию».

В рамках запланированных мероприятий Предстоятель Константинопольской Церкви также посетил бывшее здание КГБ, ныне переименованное властями балтийской республики в Музей оккупации и борьбы за свободу. В советские времена в подвалах здания «жестоко пытали и казнили литовских патриотов и диссидентов». Знакомством с этим местом, как подчеркивается, глава Фанара «был особенно тронут».

Ранее, 21 марта 2023 года, Патриарх Варфоломей и литовский премьер-министр Ингрида Шимоните подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого − создание Экзархата Константинопольской Церкви в Литве.

Русская линия