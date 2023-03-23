Что будет с пещерами и обителью в апреле, никто не знает…

Доступ в Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской лавры будет открыт до 29 марта

20 марта 2023 года от руководства национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в адрес Успенской Киево-Печерской лавры поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ в Ближние и Дальние пещеры музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая определит уровень сохранности «культурных ценностей», сообщает Патриархия.Ru.

Утром 22 марта Дальние пещеры монастыря были закрыты для верующих. Члены комиссии в присутствии представителей Лавры осматривали мощи Киево-Печерских святых и раки, в которых они покоятся.

«На каждом объекте были представители монастыря, осмотр проходил в спокойной рабочей обстановке, безо всяких манипуляций», — рассказал блюститель Дальних пещер архимандрит Дамиан (Радзиховский).

В тот же день, как сообщил архимандрит Дамиан, комиссия завершила работу и доступ паломников в Дальние и Ближние пещеры был возобновлён.

Блюститель Дальних пещер также отметил, что предварительно Ближние и Дальние пещеры будут открыты каждый день по старому расписанию — с 9.00 до 16.00 — до 29 марта.

Уставное богослужение, традиционный акафист Успению Божией Матери и Литургию Преждеосвященных Даров с участием многочисленных прихожан и паломников в Крестовоздвиженском храме обители 22 марта совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

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