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Сводка новостей от 23 марта 2023

«Никакие причины не смогут сломить нашу твёрдую волю отстаивать святое Православие. Мы должны мужественно держаться Истины»
Священный Синод УПЦ призвал верующих всеми законными способами защищать Киево-Печерскую лавру…

Священный Синод УПЦ23 марта 2023 года на официальном сайте Украинской Православной Церкви было опубликовано Обращение Священного Синода УПЦ к верным чадам и народу Украины от 20 марта 2023 года, в котором украинские архипастыри отвергли предлагаемые украинскими чиновникам компромиссы с раскольниками «ПЦУ» и призвали свою паству до конца держаться канонического Православия, а также всеми возможными способами защищать Киево-Печерскую лавру.

Ниже мы публикуем текст обращения целиком:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Ваши Высокопреподобия и Преподобия!

Дорогие братья и сестры!

Боголюбивый Украинский народ!

Недавно весь православный мир всколыхнуло известие о безосновательном лишении Украинской Православной Церкви права находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Представители Министерства культуры и информационной политики Украины заявили о намерении выселить монашескую общину с территории Киево-Печерской Лавры, которую монахи буквально подняли из руин за 35 лет со дня возобновления деятельности этого древнего монастыря. Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реального основания.

Время войны, которое мы сейчас переживаем, к сожалению, принесло всем нам, кроме внешних испытаний, множество внутренних испытаний. Масштабное давление на верующих Украинской Православной Церкви растёт, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твёрдому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие.

Мы, верные нашей Украинской Православной Церкви, объединяемся в общих целях сохранения Украины. И каждый из нас, как сознательный гражданин родного государства, организовался по мере своих сил в его защиту: наши люди совершают всестороннюю волонтерскую деятельность, дают убежище переселенцам, бескорыстно и искренне помогают всем, чем могут. Благодаря вам, дорогие братья и сестры, наша Церковь сделала многое: сотни тонн гуманитарной помощи и значительная финансовая поддержка нашли своё реальное необходимое предназначение. Подвиг обороны Родины на фронте, ежеминутно глядя в глаза смерти, несут тысячи верующих Украинской Православной Церкви, среди которых, в том числе, есть и прихожане нашей Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Что же делают наши чиновники? Они презирают и разоряют святыни, стараясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на некий «компромисс» и, в результате, просто уничтожить.

Сегодня у всех на устах будущая судьба нашей ценнейшей святыни — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Святая Лавра — жемчужина Украины и духовный форпост молитвы за украинскую землю и народ и за весь православный мир. В 1988 году музей передал монахам 15 построек, находившихся в чрезвычайно ужасном состоянии. За 35 лет по восстановлению монашеской жизни братия обители не просто отстроили и восстановили всё вокруг, а приумножили и украсили киевский удел Божией Матери. Здесь поминутно теплится лампада молитвы за всех и за вся — в этих кротких воздыханиях к Богу живёт весь народ Украины.

Поддержку нашего народа мы ощутили во 2-ю Неделю Великого поста, Неделю Собора всех преподобных Отцов Киево-Печерских, когда тысячи людей пришли исповедовать свою веру в то, что вечно, а не бренно, то, что живёт, а не мертво, то, что реально и искренно, а не призрачно. Крестным шествием после Божественной литургии вместе шли люди разных взглядов и политических убеждений, объединенные любовью к Печерским преподобным Отцам. Все они вышли выразить свою поддержку братии и гражданскую волю.

Сейчас многие обращаются к священноначалию Украинской Православной Церкви с просьбой благословить духовную работу по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре и заботиться о ней. Мы сердечно благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за вашу непоколебимую веру в Бога и любовь к Святой Церкви. Никакие причины не смогут сломить нашу твёрдую волю отстаивать святое Православие. Мы должны мужественно держаться Истины. Святитель Марк Ефесский, великий поборник святого Православия, учит: «Никогда, человек, то, что касается Церкви, не исправляется путём компромиссов: нет ничего среднего между истиной и неправдой». Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Пусть Господь, молитвами преподобных Отцов Киево-Печерских, помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию (см. Флп. 1:11).

Призываем на всех вас Божие благословение!"

Русская линия

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«Никакие причины не смогут сломить нашу твёрдую волю отстаивать святое Православие. Мы должны мужественно держаться Истины»
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