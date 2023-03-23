23 марта 2023 года на официальном сайте Украинской Православной Церкви было опубликовано Обращение Священного Синода УПЦ к верным чадам и народу Украины от 20 марта 2023 года, в котором украинские архипастыри отвергли предлагаемые украинскими чиновникам компромиссы с раскольниками «ПЦУ» и призвали свою паству до конца держаться канонического Православия, а также всеми возможными способами защищать Киево-Печерскую лавру.

Ниже мы публикуем текст обращения целиком:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Ваши Высокопреподобия и Преподобия!

Дорогие братья и сестры!

Боголюбивый Украинский народ!

Недавно весь православный мир всколыхнуло известие о безосновательном лишении Украинской Православной Церкви права находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Представители Министерства культуры и информационной политики Украины заявили о намерении выселить монашескую общину с территории Киево-Печерской Лавры, которую монахи буквально подняли из руин за 35 лет со дня возобновления деятельности этого древнего монастыря. Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реального основания.

Время войны, которое мы сейчас переживаем, к сожалению, принесло всем нам, кроме внешних испытаний, множество внутренних испытаний. Масштабное давление на верующих Украинской Православной Церкви растёт, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твёрдому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие.

Мы, верные нашей Украинской Православной Церкви, объединяемся в общих целях сохранения Украины. И каждый из нас, как сознательный гражданин родного государства, организовался по мере своих сил в его защиту: наши люди совершают всестороннюю волонтерскую деятельность, дают убежище переселенцам, бескорыстно и искренне помогают всем, чем могут. Благодаря вам, дорогие братья и сестры, наша Церковь сделала многое: сотни тонн гуманитарной помощи и значительная финансовая поддержка нашли своё реальное необходимое предназначение. Подвиг обороны Родины на фронте, ежеминутно глядя в глаза смерти, несут тысячи верующих Украинской Православной Церкви, среди которых, в том числе, есть и прихожане нашей Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Что же делают наши чиновники? Они презирают и разоряют святыни, стараясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на некий «компромисс» и, в результате, просто уничтожить.

Сегодня у всех на устах будущая судьба нашей ценнейшей святыни — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Святая Лавра — жемчужина Украины и духовный форпост молитвы за украинскую землю и народ и за весь православный мир. В 1988 году музей передал монахам 15 построек, находившихся в чрезвычайно ужасном состоянии. За 35 лет по восстановлению монашеской жизни братия обители не просто отстроили и восстановили всё вокруг, а приумножили и украсили киевский удел Божией Матери. Здесь поминутно теплится лампада молитвы за всех и за вся — в этих кротких воздыханиях к Богу живёт весь народ Украины.

Поддержку нашего народа мы ощутили во 2-ю Неделю Великого поста, Неделю Собора всех преподобных Отцов Киево-Печерских, когда тысячи людей пришли исповедовать свою веру в то, что вечно, а не бренно, то, что живёт, а не мертво, то, что реально и искренно, а не призрачно. Крестным шествием после Божественной литургии вместе шли люди разных взглядов и политических убеждений, объединенные любовью к Печерским преподобным Отцам. Все они вышли выразить свою поддержку братии и гражданскую волю.

Сейчас многие обращаются к священноначалию Украинской Православной Церкви с просьбой благословить духовную работу по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре и заботиться о ней. Мы сердечно благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за вашу непоколебимую веру в Бога и любовь к Святой Церкви. Никакие причины не смогут сломить нашу твёрдую волю отстаивать святое Православие. Мы должны мужественно держаться Истины. Святитель Марк Ефесский, великий поборник святого Православия, учит: «Никогда, человек, то, что касается Церкви, не исправляется путём компромиссов: нет ничего среднего между истиной и неправдой». Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Пусть Господь, молитвами преподобных Отцов Киево-Печерских, помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию (см. Флп. 1:11).

Призываем на всех вас Божие благословение!"

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