Митрополит Вышгородский Павел: «Нам дали время до 29 марта выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом»

Братия Киево-Печерской Лавры переживает сложнейшие времена и поэтому просит верных чад Украинской Православной Церкви поддержать их своим присутствием и молитвой. Об этом сказал наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в комментарии, опубликованном на Youtube-канале обители 22 марта 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Нам дали время до 29 марта выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала всё, чтобы благоустроить жизнь для монахов и паломников. Здесь есть всё необходимое для жизни, две кухни, вышивальный цех, прачечная. У нас нет места, некуда всё это свозить, а оставлять мы ничего не намерены. Если государство так поступает — оставлять для чего? Чтобы разворовали, как это было в 1917 году? Если они так поступают — грош цена им в базарный день», — сказал митрополит Павел.

Как отметил архиерей, отношение нынешних украинских чиновников к Украинской Православной Церкви было продемонстрировано 20 марта, когда члены Священного Синода во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием прибыли к Офису Президента для встречи с Зеленским и, простояв на холоде несколько часов, так и не были приняты главой государства.

«Это ещё раз говорит, какое уважение нашей власти к своему народу», — констатировал митрополит Павел.

В эти дни внутри Лавры и вокруг неё находится много полиции, сказал архиерей. На обвинения, что монахи «сдают обитель без боя», наместник ответил: «Придите, посмотрите. Это ваш долг защищать свои святыни вместе с нами. На проходной в Офисе Президента только в калитке стояли 14 человек с автоматами и, наверное, другим оружием. Что мы можем сделать?».

Ситуация с выселением монахов из Киево-Печерской Лавры, по мнению митрополита Павла, «свидетельствует о том, что нет прав человека, есть только насилие». Архиерей не знает, как сложится ситуация дальше, но призывает всех к молитве.

«Приходите на территорию Лавры. Будете видеть, что делают безбожные веления мучителей. Но мы не должны уподобляться горе-политикам. Не может быть революций, горючих смесей, камней — мы можем только молиться», — сказал митрополит Павел и предупредил, что не может «гарантировать безопасность, потому что могут прийти провокаторы, которые будут делать всё, чтобы начать противостояние».

«Сегодня прошу молитв о святой обители. Может всё-таки услышит президент или скажут ему, может голос совести воззовёт в его душе. Если нас выгонят из Лавры, если мы уйдём насильно, чего мы не хотим, что будет с этим святым местом? Верных чад Церкви приглашаем на молитву каждый день», — заключил митрополит Павел.

Русская линия