Активизация либеральной общественности США, выступающей за аборты и потворству содомии, приводит к тому, что здоровые силы американского общества также объединяются и пытаются противостоять такого рода распущенности.

Так, на прошлой неделе глава американского штата Арканзас Сара Хакаби Сандерс подписала закон о создании и установке памятника убиенным в утробе матерей младенцам на территории Капитолия штата Арканзас, сообщает Православие.Ru со ссылкой на «ABC News».

Законопроект № 307 Сената штата, инициированный сенатором-республиканцем Кимом Хаммером и членом Палаты представителей Мэри Бентли, разрешает использовать частные средства «подарки, гранты и пожертвования от отдельных лиц и организаций» для создания памятника «нерожденным детям, абортированным в эпоху действия решения по делу „Роу против Уэйда“».

После установки памятника он будет содержаться за счёт средств налогоплательщиков.

Бентли заявила, что её цель — «увековечить память о тех детях, которых мы не смогли защитить и не сможем забыть».

В июне прошлого года, сразу после того, как Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», в штате Арканзас вступил в силу закон, который запрещает делать аборты на любой стадии беременности за исключением случаев, когда это необходимо для спасения жизни матери.

«Те, кто в своё время узаконили аборты, добились своей цели, а именно оборвать жизнь невинных детей. Немалая часть денег налогоплательщиков пошла организациям, которые всячески продвигали аборты. Я буду чтить память всех сотен тысяч невинных младенцев посредством памятника в надежде, что мы никогда не повторим ужасную главу в истории нашей страны», — сказал К. Хаммер, продвигавший законопроект.

Хаммер также сообщил, что он уже связался с компанией, которая хочет пожертвовать на памятник, но не раскрыл ни названия компании, ни описания дизайна. Секретарю штата Арканзас предстоит утвердить создателя и дизайн памятника, которых выберет Комиссия Капитолия по искусству и земле.

Хотя по всей стране установлены сотни памятников в защиту детей, похоже, это будет первый такой памятник в стране, воздвигнутый на территории Капитолия штата.

В 2018 году законодатели штата Теннесси одобрили законопроект, разрешающий возведение аналогичного памятника, финансируемого из частных источников, на территории Капитолия штата, но этот памятник ещё не установлен.

У здания Капитолия штата Арканзас уже находятся ряд мемориалов, среди них — появившийся в июне 2017 года памятник Десяти заповедям, который был повреждён атеистом в знак протеста спустя сутки после его установки, но позже восстановлен.

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