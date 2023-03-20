Иерусалимский Патриархат призвал международное сообщество защитить святые места на Святой Земле в связи с очередным инцидентом в одном из православных храмов в Иерусалиме…

Иерусалимский Патриархат, представляемый Его Блаженством Патриархом Иерусалимским Феофилом III, вместе со Святым и Священным Синодом и Святогробским Братством, духовенством и народом выступили с осуждением отвратительного террористического акта, совершенного утром 6-го /19-го марта 2023 года во время Божественной литургии в святом месте паломничества Гефсимании в Иерусалиме, где находится гробница Пресвятой Богородицы, сообщает официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

Израильские иудеи ворвались в этот день в храм и попытались сорвать богослужение, напав на священнослужителей. Сделать им этого не удалось благодаря бдительности духовенства и прихожан, которые смогли нейтрализовать нападавших.

В связи с самим фактом такого нападения Иерусалимский Патриарх Феофил выступил с осуждением попытки причинения физического вреда архиепископу Еленопольскому Иоакиму, возглавлявшему Божественную литургию в храме, а также осудил нападение на одного из клириков храма.

Иерусалимский Патриархат выразил скорбь тем фактом, что это отвратительное преступление было совершено в дни Великого поста, указав, что данные преступления стали на Святой Земле регулярными.

Патриарх Феофил указал, что «террористические атаки со стороны радикальных израильских группировок, нацеленные на святые храмы, кладбища и христианскую собственность, в дополнение к физическим и словесным оскорблениям в отношении христианского духовенства, стали почти повседневным явлением, которое, очевидно, усиливается во время христианских праздников».

«Эта мрачная ситуация не вызвала никакой реакции ни на местном, ни на международном уровне, несмотря на призывы, просьбы и протесты Церквей Святой Земли. Теперь до боли ясно, что подлинное христианское присутствие на Святой Земле находится в большой опасности», — говорится в Патриаршем заявлении.

В Иерусалимском Патриархату указали, что нападения на христианские святыни, имущество, наследие и идентичность представляют собой нарушение международного права, которое прямо требует защиты религиозных объектов в Иерусалиме и подчеркивает необходимость уважения основного права человека на свободное вероисповедание.

«Нынешнее нападение в святом храме гробницы Божией Матери в Иерусалиме является ужасным террористическим преступлением, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Патриархат призывает международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы обеспечить безопасность и защиту христиан святынь Иерусалима, включая Пресвятой храм Воскресения и Пресвятой Гроб, которые подвергаются прискорбным формам нарушений и нападениям со стороны радикальных израильских организаций. Патриархат также требует принять необходимые правовые меры против всех, кто причастен к террористическим преступлениям против любого святого места», — говорится в заявлении.

Русская линия