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Сводка новостей от 22 марта 2023

Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним прибыл в Дамаск
Предстоятель Элладской Церкви передаст Антиохийскому Патриарху Иоанну гуманитарную помощь в связи с землетрясением в Сирии и Турции…

Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним прибыл в Дамаск21 марта 2023 года Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним прибыл с официальным визитом в столицу Сирии Дамаск, где его приветствовал Антиохийский Патриарх Иоанн, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Формальным поводом для этого визита стала передача гуманитарной помощи, собранной Элладской Церковью в связи с недавним разрушительным землетрясением в Сирии и Турции. Однако, об истинных целях этой поездки остаётся только догадываться, ведь ранее Архиепископ Иероним не проявлял такого участия к сирийским архиереям, хотя там многие годы шёл вооруженный конфликт.

В ходе своего визита Архиепископ Иероним указал, что «правительство Греции, народ, семьи и все греки внесли свой вклад в сбор этой помощи народу Сирии». Он также передал Патриарху Иоанну «любовь и пожелания Священного Синода в связи с трудностями, с которыми они сталкиваются из-за землетрясения, и пообещал, что Элладская и Антиохийская Церкви останутся едины и будут сотрудничать».

Во второй половине дня Патриарх Иоанн вместе с Архиепископом Иеронимом совершил Великое повечерие в храме Святого Креста в Дамаске. При этом служить совместную Литургию Патриарх и Архиепископ не стали, поскольку Антиохийская Церковь не признаёт украинских раскольников и отказывается поминать главу «ПЦУ» за Литургией, как это делают греки.

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Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним прибыл в Дамаск
Предстоятель Элладской Церкви передаст Антиохийскому Патриарху Иоанну гуманитарную помощь в связи с землетрясением в Сирии и Турции...

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