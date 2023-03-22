Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выступил в своём Телеграм-канале в резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который демонстративно отказался принять членов Св. Синода Украинской Православной Церкви, назвав данный постыдный факт «плевком не только в епископов, но и в преподобных Киево-Печерских, чьи святые мощи представители власти рассматривают и описывают в качестве «музейных экспонатов».

«Игнорирование властью членов Священного Синода, которое увенчалось, которое увенчалось низкопробным шоу от властьимущих с воздушной тревогой — это демонстративный плевок не только в епископов Украинской Православной Церкви и миллионы православных верующих. В первую очередь, это плевок в мир и стабильность, которые нужно сохранять внутри нашего общества. А также в преподобных Киево-Печерских, чьи мощи новоявленные богоборцы сегодня рассматривают и описывают в качестве «музейных экспонатов» и планируют передать в руки новых «обновленцев», — отметил архиерей.

«Конечно, имея силу, можно попирать любые человеческие законы. И издеваться над теми, кто пытается всеми силами сохранить наш народ от бедствий. Ведь есть ещё и законы духовные. А именно они лежат в основе нашего бытия. Вчерашнее стояние перед ОП — это не раболепие перед властью или в угоду чьим-то интересам, это пример как надо поступать по-христиански. Во время него в нас плевали, смеялись, фотографировали и оскорбляли проходящие мимо люди (жертвы пропаганды). А ведь и над Христом смеялись, на Него плевали, когда имеющий власть Пилат, устроив позорную казнь, вознес Его над народом на Кресте», — напомнил митрополит Лука.

По его словам, решение членов Синода идти в Офис Президента является свидетельством «стремления к миру не на словах, а на деле». «Задумывались ли современные нероны о том, что произойдёт, если преподобные Киево-Печерские снимут свой молитвенный покров над столицей Украины? Приходило ли им в голову, что усиление гонений на Церковь ведёт к разрушительным последствиям для всей страны? Если нет, то я бы посоветовал им внимательно прочитать книгу святителя Николая Сербского «Война и Библия». Там всё чётко и доступно сказано.

В частности:

«- ради добродетели достойных начальников Господь дарует народу мир и благоденствие;

— ради добродетели начальников Господь отводит нападающих на народ и ему дарует победу;

— если же начальники возгордятся своею силою, или мудростью, или богатством (что даруется им Богом) и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ".

«Исходя из этого, это ещё вопрос — чьим поражением станет лишение УПЦ Киево-Печерской Лавры? Ведь известно, что даже малейшее потрясение в духовной сфере является предвестником больших катастроф и бедствий в нашей привычной жизни», — заключил архипастырь.

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