Архимандрит Феодор: Кто посягает на Церковь, те уже давно на свалке истории. Их уже нет, и этих (гонителей) не будет

Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Феодор в прямом эфире украинского 5-го канала предельно ясно выразил настроения, которые царят среди братии киевской обители в связи с требованием украинских властей покинуть монастырь до 29 марта 2023 года. При этом он открыто заявил, что у нынешнего богоборческого киевского режима нет будущего, сообщает Иносми.

— Мы находимся в прямом эфире. Вы можете высказать своё мнение сейчас.

— Где Бог — там всегда победа. Где Бога нет — уже поражение.

— Вы не верите в победу Украины?

— Я верю в Божию победу.

— У нас же сейчас идёт конфликт. Давайте чётко скажем: вы не верите в победу Украины?

— Церковь — это Божье устроение для спасения души человека. Это Тело Христово. И кто посягает на Церковь, те уже давно на свалке истории. Их уже нет, и этих (гонителей) не будет. Горе тем, кто поднимает руку на Церковь Христову.

— Представителей УПЦ МП обвиняют в том, что они сотрудничали с россиянами. Вы их поддерживаете?

— Мы сотрудничаем с Богом. Выселить нас — это недолго. Вопрос — что дальше? Кто будет воспитывать их детей на основе заповедей Божьих? Кто их крестить будет?

— А [патриарха] Кирилла вы поддерживаете?

— Кирилл — православный Патриарх, как же его не поддерживать?

— Он же наш враг.

— Он не враг. Мы говорим о Церкви Христовой. Все православные не могут не чтить Патриарха.

— Почему Путин начал спецоперацию?

— Спросите у своих правителей. Это вопрос к тем, кто закрывает Лавру.

Русская линия